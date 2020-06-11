تشریح آخرین تصمیمات بهزیستی در روزهای بازگشایی مهدهای کودک

خبرگزاری مهر - گروه جامعه- آزاده سهرابی: حالا بعد از گذشت نزدیک به ۴ ماه از تعطیلی‌ها و شیوع کرونا در کشور ستاد ملی مبارزه با کرونا بالاخره وضعیت مهدهای کودک را تعیین تکلیف کرده است و اعلام شده مهدهای کودک می‌توانند از ۲۴ خرداد فعالیت خود را از سر بگیرند. این در حالی است که هیچ مسئول بهداشتی خیال والدین را از بابت سپردن فرزندان به مهدهای کودک راحت نمی‌کند و از سوی دیگر موسسین مهدها و پیش دبستانی‌ها در همین چند ماه عمدتاً به تعطیلی کشیده شده‌اند و آنها که سرپا مانده‌اند، با این ابهام رو به رو هستند که آیا از این بازگشایی استقبال می‌شود؟ هر چند باید گفت در این میان مهدکودک‌هایی هم بوده‌اند که درهای خود را برای مادران شاغلی که راهی جز سپردن فرزند خود به مهد کودک نداشته‌اند، باز کرده بودند و متأسفانه حتی در همین مدت کوتاه مراکز غیرمجاز نگهداری کودک نیز راه اندازی شد همه اینها دست به دست هم دهد و اولیا گلایه کنند که کودکان دقیقاً در فرایند سیاست‌های دولت در کدام درجه از اهمیت قرار دارند؟

حالا که قرار است مهدهای کودک از ۲۴ خرداد باز شوند اولین کاری که سازمان بهزیستی باید انجام دهد به روزرسانی تعداد مهدهای فعال است. مهدهای فعالی که قطعاً روزهای پرحاشیه تری را در پیش خواهند داشت.

در این میان به نظر می‌رسد قرارداد معمول که میان خانواده و مهدهای کودک بسته می‌شود باید تغییرات اساسی کند. در روزهایی که هنوز مشخص نیست آیا تعطیلات به خاطر شیوع کرونا باز می‌گردد یا نه و آموزش و پرورش چند سناریو برای سال تحصیلی آتی در نظر گرفته که یکی از آنها حکایت از تعطیلات گسترده مدارس دارد و برای آموزش مجازی تدارک می‌بینند، خانواده‌ها می‌پرسند در قرارداد باید شرایط کرونا چگونه قید شود و اگر دوباره بعد از یکی دو روز رفتن بچه‌ها به مهد در یک ماه، تعطیلات اجباری پیش آمد تکلیف عودت شهریه چه می‌شود و یا اینکه آیا می‌شود راهی برای آموزش مجازی کودکان پی گرفت؟ در ماه‌هایی که گذشت معدود مهدها و پیش دبستانی‌ها بودند که آموزش مجازی و ارتباط مجازی مربی و کودک و کودکان با یکدیگر برقرار شد این در حالی است که گرچه گفته می‌شود آموزش مجازی خیلی قابل درک برای کودکان نیست اما همین کودکانی که این حرف درباره شأن زده می‌شود در این روزها ساعات بسیاری را پای دیدن انیمیشن‌ها و بازی‌های کامپیوتری می‌گذرانند و از سوی دیگر بسیاری از کلاس‌های خصوصی در حوزه‌های مختلف از موسیقی تا ورزش و زبان دارد به صورت آنلاین به والدین خدمات می‌دهد.

سعید بابایی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور پیشتر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین تصمیمات برای بازگشایی مهدهای کودک و بخشنامه‌ها به مهدها در خصوص شهریه و موارد بهداشتی گفت: در مناطق سفید برای بچه‌های زیر چهار سال مهدهای کودک باید با نصف ظرفیت فعالیت کنند و برای کودکان پنج و شش سال فعالیت آزاد است. در مناطق زرد برای کودکان زیر چهار سال مهدها باید با نصف ظرفیت فعالیت کنند و برای کودکان ۵ و ۶ سال فعالیت با نصف ظرفیت با اولویت مادران شاغل است و در مناطق قرمز نیز برای کودکان زیر چهار سال فعالیت با یک سوم ظرفیت و برای کودکان ۵ و ۶ سال فعالیت با نصف ظرفیت با اولویت مادران شاغل خواهد بود.

در ادامه گفتگویی با سعید بابایی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در خصوص ابهاماتی که پیشتر در گزارش مهر با تیتر مهم‌ترین چالش‌های مهدهای کودک در روزهای کرونا مطرح شد، داریم.

پروتکل‌های بهداشتی مهدهای کودک در ایام بازگشایی دوباره باید چگونه باشد؟

-ضدعفونی کامل مهدکودک شامل تجهیزات، اسباب‌بازی‌ها، محیط و کلیه مکان‌ها چون دستشویی و… قبل از بازگشایی و در پایان هر روز، عدم استفاده از فضاهای بازی مشترک مانند تاب، سرسره، حوض توپ و…، تعطیلی برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که نیاز به تحرک بالا است، حضور پرسنل مهدکودک با وسایل و تجهیزات بهداشتی نظیر دستکش و ماسک و رعایت پروتکل‌های مربوطه، ف تهیه و در اختیار قراردادن مواد ضدعفونی‌کننده به پرسنل، نظارت ویژه مربیان بر شستشوی صحیح دست کودکان و موارد نظافتی، به همراه داشتن ماسک و وسایل نظافت انفرادی توسط کودکان در کیفی مخصوص، خارج کردن کفش‌ها از محیط داخلی، تغییر چیدمان کلاس‌ها و پخش کودکان در فضاهای مختلف مهد با حضور مربی و تأکید بر انجام فعالیت‌های انفرادی یا با حفظ فاصله مطمئن، عدم حضور اولیا و اشخاص متفرقه در محیط مهدکودک، آموزش اولیا جهت اجرای پروتکل بهداشتی و اعلام ساعت تحویل و ترخیص که موجب تجمع اولیا و معطلی نگردد، اخذ تعهد از اولیا مبنی بر اطلاع رسانی به مهدکودک در صورت ابتلای نزدیکان کودک به کرونا (و عدم پذیرش کودک در ایام قرنطینه) از جمله پروتکل‌های اعلامی بهزیستی به مهدهای کودک است.

* میزان شهریه در خرداد و دیگر ماه‌ها چگونه است؟

-میزان شهریه خردادماه ۲۵ درصد شهریه ماهیانه مهدکودک است (یک هفته از ۴ هفته) و تا ابلاغ شهریه جدید سال ۹۹، اعلام افزایش قطعی شهریه به والدین صورت نپذیرد و شهریه دریافتی نیز علی الحساب خواهد بود.

* در تماس با بیش از ۲۰ مهد در تهران مبلغ اعلامی شهریه‌ها برای ثبت نام بین ۹۰۰ تا ۲ میلیون تومان متغیر بود و والدین درباره میزان مصوب شهریه بی اطلاع هستند، در این باره بفرمائید.

-ببینید پروتکل تعیین شهریه در سال‌های گذشته به این شکل بوده است که افزایش شهریه باید توسط کمیته حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام می‌شد. شهریه‌ای که مهدهای کودک از والدین دریافت می‌کردند ترکیبی از شهریه ثابت مصوب و شهریه کلاس‌های فوق برنامه بوده است. هر مهدکودکی بنا بر تعداد ستاره خود می توانسته تعداد مشخصی کلاس فوق برنامه برگزار کند. مشکل اسفندماه گذشته در خصوص شهریه چند نکته بود؛ یکی اینکه کاملاً مشخص شد طبق عادت مالوف متأسفانه قراردادها را بسیاری نخوانده امضا می‌کنند و از زوایای قرارداد آگاهی نداشته‌اند.

این نکته را باید در نظر گرفت، مربیان مهدهای کودک جهت به گزینی به شیوه روزمزد استخدام نمی‌شوند بنابر این حداقل حمایت از کیفیت ارائه خدمات در مهد این بوده که بر اساس قرارداد فیمابین حداقل شهریه ثابت اسفندماه پرداخت شود.(بدون شهریه ناهار و ایاب و ذهاب و کلاس‌های فوق برنامه…) با این حال به سبب عدم وجود سامانه‌ای متمرکز برای ثبت نام کودکان در مهدهای کودک برخی از والدین نسبت به پرداخت این مبلغ بر خلاف قرارداد کوتاهی نموده‌اند. در برابر ممکن است مهدهایی نیز شهریه ماه‌های فروردین و اردیبهشت را دریافت کرده باشند که در صورت شکایت والدین و بر اساس راهکار مندرج در قرارداد فیمابین والدین و مهدکودک قابل رسیدگی است.

البته والدین و مهدها می توانسته‌اند با توافق طرفین اجرای باقیمانده تعهدات قراردادشان را که بر اساس موارد غیرمترقبه متوقف شده است، به زمان بازگشایی مهدها موکول نمایند. منتظر ابلاغ میزان افزایش شهریه سال ۹۹ از سوی ستاد حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم.

* مدیران مهدهای کودک در گفتگو با مهر اعلام کرده‌اند که هنوز مشخص نیست آیا بهزیستی اجازه برگزاری برخی کلاس‌ها مثل ژیمناستیک، موسیقی، آشپزی و… را می‌دهد یا فقط باید روی آموزش پایه تمرکز کنیم و از سوی دیگر اولیا می‌گویند وقتی برگزاری کلاس‌ها مشخص نیست چرا باید شهریه کامل پرداخت شود؟

-در مورد شهریه که عرض شد. در مورد کلاس‌ها نیز در وضعیت فعلی تاکید بر برگزاری کلاس‌هایی است که نیاز به جنب و جوش ندارد.

*درباره رعایت بهداشت برای تهیه صبحانه و ناهار در پروتکل‌ها چیزی قید نشده است، رویه چه خواهد بود؟

- بر اساس ضوابط بهداشتی مانعی ندارد اما بهتر است در صورت تمایل والدین به صورت مجزا از آنان تحویل و برای فرزندشان سرو شود.

*هیچ پیش بینی در قراردادها صورت نگرفته است که در صورت تعطیلی دوباره از سوی دولت، شهریه‌ها چگونه محاسبه خواهند شد و بنا به تجربه قبلی مهدها بسیاری از آنها قرارداد ماهانه را به سالیانه تغییر داده‌اند و پیشاپیش چک دریافت می‌کنند. برای این منظور پیشنهادتان چیست؟

-متن قرارداد سال ۹۹ در حال بازبینی است. باید به گونه‌ای تنظیم شود که مصلحت والدین و مهدکودک توأمان مورد توجه قرار گیرد. نکات مغفولی در قراردادهای قبلی وجود داشت که روزهای کرونایی ثابت کرد باید نکاتی را برای سال ۹۹ مدنظر داشت.

*مدیران مهد گلایه دارند هیچکدام از تسهیلات اعلام شده از جمله بیمه بیکاری و تسهیلات وام کم بهره بهشان تعلق نگرفته است، موج بیکاری مربیان مهد و تعطیلی مهدهای کودک به یک بحران تبدیل شده و با توجه به نگرانی خانواده‌ها از سپردن بچه‌ها به مهد این تهدید ادامه دارد، تکلیف چیست؟

- مسئول تسهیلات کیست؟! اگر مشاغل دیگر تسهیلات دریافت کرده‌اند ایشان هم دریافت می‌کنند. این بحثی است که در حیطه سازمان برنامه و بودجه و مربوط به تمامی مشاغل زیان دیده از کروناست. البته باید صنف مهدهای کودک مورد توجه جدی تر قرار گیرد و حمایت شود.

*چرا بهزیستی هیچ اطلاع رسانی دقیقی برای اطمینان بخشی به خانواده‌ها در خصوص اینکه آیا با رعایت این پروتکل‌ها (با توجه به اینکه کنترل بچه‌ها برای رعایت فاصله اجتماعی بعید است) می‌توانند به مهد اطمینان کنند و بهزیستی چه نظارت دقیقی روی رعایت بهداشت در مهدها دارد صورت نمی‌گیرد؟

-چرا مثلاً وزارت بهداشت هیچ اطلاع رسانی دقیقی برای اطمینان بخشی به خانواده‌ها در خصوص اینکه آیا با رعایت این پروتکل‌ها می‌توانند به رستوران‌ها اطمینان کنند و وزارت بهداشت چه نظارت دقیقی روی رعایت بهداشت در رستوران‌ها دارد صورت نمی‌گیرد؟ معنای پروتکل یعنی مقید بودن. اگر هم تخلفی صورت گرفته علاوه بر بازرسی‌های مرسوم کشور، گزارشی رسید قابل رسیدگی است. ضمن آنکه بازگشایی با نظارت کارشناسان سازمان بهزیستی انجام می‌گیرد.

*نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه پرداخت شهریه‌های مهدهای کودک که حالا برای جبران تعداد کم کودکان آن را بی محابا بالا برده‌اند، به مرور مهدهای کودک دچار کم رونقی شوند و کارکرد مؤثر خود را از دست بدهند، آیا چنین پیش بینی دارید؟

-مهدکودک استاندارد و خوب از مناظر مختلف، مشتری خود را از دست نمی‌دهد. احتمالاً بزرگترین مشکل در آینده مواجهه با مراکز غیرمجازی خواهند بود که با قیمت پایین ارائه خدمات نمایند چون خود را ملزم به رعایت استانداردهای مکانی و نیرویی نمی‌دانند. و متأسفانه از مراجع و وزارت‌های مختلفی مجوز دریافت می‌کنند. باید مرکز صدور مجوز مهدهای کودک بر اساس قانون کاملاً به بهزیستی سپرده شود و با مجموعه‌هایی که به نام برگزاری کلاس، کودکان را در ساعت‌های متمادی نگهداری می‌کنند، برخورد شود.

* آیا آماری از مهدهای تعطیل شده دارید؟

- تا زمانی که بازگشایی به صورت کامل صورت نگیرد، مشخص نمی‌شود.