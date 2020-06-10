مصوبات یکصد و سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه دستور دیگر صحن علنی شورا، ایراد فرمانداری به مصوبه مبنی بر اصلاح مصوبه‌ی قدرالسهم شهرداری ناشی از ارزش افزوده باغات واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت بود که مقرر شد برای بررسی بیشتر به کمیسیون شهرسازی و معماری ارجاع داده شد.

همچنین ایراد فرمانداری به مصوبه درخصوص راهکارهای اجرایی بندهای ١٨ -١٩-٢٠ و ٢١ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ١ / ٣ / ١٣٧٥ با اصلاحات بعدی) بررسی و اعضا براین مصوبه اصرار کردند.

طرح یک فوریتی جمعی از اعضای محترم شورا مبنی بر الحاق یک تبصره به مصوبه قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری،

تصویب شد.

با تصویب این طرح، در رابطه با سکونتگاههایی که بر اساس بازنگری طرح جامع شهر شیراز بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۸۸ بعنوان محدوده منفصل کلان شهر شیراز تعیین شده‌اند، مبنا طرح هادی روستایی مصوب آنها بوده که محدوده قبل از سال ۱۳۸۸ که در محدوده طرح هادی می‌باشند شامل عوارض ورود به محدوده نمی‌شوند و در صورتیکه بعد از سال ۱۳۸۸ اراضی به محدوه طرح هادی طبق روال قانونی اضافه شده باشد علاوه بر اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی، شامل ضوابط ورود به محدوده نیز می‌شوند.

لایحه شهرداری در خصوص پرداخت عیدی به مبلغ پنج میلیون ریال به هر نفر از رانندگان استیجاری تمام وقت به تناسب مدت حضور در جلسه بررسی شد و به تصویب رسید.

با تصویب این لایحه به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به هر نفر از رانندگان استیجاری تمام وقت و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به هر نفر از راننگان ایاب و ذهاب به تناسب مدت حضور در طول سال ۱۳۹۸ از بودجه سال ۹۹ شهرداری شیراز اقدام کند.

در ادامه با بررسی طرح کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا مبنی بر الحاق یک بند و تبصره به مصوبه هزینه بهای خدمات بهره برداری سالیانه از ساختمانها و واحدهای قابل بهره برداری در جلسه، ضمن اصلاح یک بند از مصوبه، یک تبصره به ان الحاق شد که به موجب ان شرکتهای دانش بنیانی مشمول این مصوبه می‌شوند که مجوز و تاییدیه لازم را از یکی از مراجع تحت عناوین معاونت علمی ریاست جمهوری یا پارک علم و فن آوری اخذ کنند.

همچنین در این جلسه در اجرای مصوبه با موضوع بیانیه چشم انداز شیراز ۱۴۲۰، مجموعه راهبردها و سیاست‌های اجرایی شهر و شهرداری شیراز، شامل ۶۵ راهبرد در حوزه‌های شهری و تعداد ۶۳ راهبرد برای حوزه‌های مأموریتی شهرداری و ۱۷۶ سیاست اجرایی به تصویب رسید.

در ادامه نیز طرح جامع مدیریت سرمایه‌های انسانی شهرداری شیراز به منظور بهبود مدیریت سرمایه‌های انسانی شهرداری شیراز در راستای ارتقا و بهره وری سازمانی در محورهای جذب، نگهداشت، ارتقا انتصاب، جانشین پروری، آموزش و توانمندی سازی با موافقت اعضا همراه شد.

لایحه حمایت از ورزش کلانشهر شیراز نیز پس از بررسی به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا ارجاع داده شد.

تشکیل شورای عالی فنی شهرداری شیراز نیز در این جلسه با اکثریت ارا به تصویب رسید.

با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، درخواست دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص واگذاری اتوبوس فرسوده توسط شهرداری به دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

همچنین نامه استانداری فارس در خصوص تعیین میزان حق توقف وسایل نقلیه در پارک‌های مجاز حاشیه‌ای در معابر پر ترافیک شیراز نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.