به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پویش تولید، تداوم امید به منظور بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان با فرمان رئیس جمهوری امروز رسماً آغاز می‌شود.

سعید زرندی با اشاره به افتتاح همزمان ۴ طرح بزرگ صنعتی و معدنی با فرمان دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفت: در گام نخست و با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل طرح صنایع معدنی فولاد سنگان، دو طرح معدنی مرتبط با فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به بهره‌برداری خواهند رسید و به صورت همزمان، دو طرح دیگر صنعتی مرتبط با گروه صنعتی انتخاب در استان اصفهان افتتاح خواهند شد که هر چهار طرح، از طریق ویدئو کنفرانس به فرمان دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود.

وی افزود: این ۵ طرح در ۴ واحد صنعتی با مجموع سرمایه گذاری بیش از ۴ هزار ۸۶۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۲۷۰ نفری به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت همچنین از برنامه ریزی برای تکمیل و بهره برداری ۲۰۰ طرح بزرگ و منتخب (پیشران) در سراسر کشور با اشتغال ۴۱ هزار نفر و سرمایه گذاری ۱۶۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ خبر داد که در قالب پویش ملی «تولید، تداوم امید» افتتاح خواهند شد.

لازم به ذکر است هم اکنون در حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در کشور وجود دارد و اقدامات لازم جهت تکمیل و بهره برداری آنها در حال انجام است.