هیات گفتگو کننده عراقی روی خروج نظامیان آمریکایی متمرکز شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، مجلس اعلای اسلامی عراق با صدور بیانیه ای از هیات مذاکره کننده عراقی خواست که خروج نظامیان خارجی از عراق و احترام به حاکمیت این کشور و استقلال آن و منافع عالی عراق را در مذاکرات سرلوحه قرار دهند.

در این بیانیه آمده است: باید روی خروج نیروهای خارجی به استناد مصوبه پارلمان و اراده و خواست مردمی که در تظاهرات میلیونی خواستار خروج این نیروها شده اند، تمرکز شود. ما به رئیس و اعضای هیات گفتگو کننده اعتماد داریم که این موضوعات را نصب العین قرار خواهند داد و مردم انتظار دارند که این ماموریت را با موفقیت و مسئولیت پذیری ملی عالی انجام دهد و در صورت هر گونه شکست و ناکامی آنها در برابر ملت و پارلمان و قوه مجریه مسئول هستند.

مجلس اعلای اسلامی عراق بیان کرد: پارلمان باید از طریق کمیته های ویژه ناظر روند گفتگو باشد. مادامی که موضوع خروج نیروهای خارجی محور مذاکرات است، افراد نظامی و امنیتی باید در هیات گفتگو کننده عراقی حضور داشته باشند. در شرایط دشواری که ملت ما سپری می کند درباره نادیده گرفتن مصوبه پارلمان و خواست مردم هشدار می دهیم و نیروهای ائتلاف هم باید این نکته را مورد توجه داشته باشند که اصرار بر عدم عقب نشینی نقض حاکمیت عراق و معاهدات بین المللی است و این سیکنال منفی را به مردم عراق می دهد که حاکمیت کشورشان بدون خروج این نیروها ناقص خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: توافق چارچوب استراتژیک امضا شده در سال ۲۰۰۸ با آمریکا، سبب تعهداتی برای آمریکا می شود که باید به آن پایبند باشد از جمله آنها به رسمیت شناختن حق دولت عراق برای درخواست خروج نیروهای آمریکایی از عراق در هر زمانی است و نیز اینکه روابط میان دو کشور باید بر اساس احترام کامل به حاکمیت باشد و امیدواریم که هیات عراقی این تعهدات را به طرف آمریکایی یادآور شود.

در پایان این بیانیه آمده است: برقراری همکاری و دوستی میان عراق و کشورهای دنیا در زمینه های اقتصادی، تجاری و علمی و بهداشتی ضروری است به شرط اینکه حاکمیت ملی و منافع عالی ملت عراق را خدشه دار نکند.