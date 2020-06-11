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۲۲ خرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۲۰

نماینده ولی فقیه در مازندران:

طبق اسناد بالادستی برای جهش تولید گام برداریم

طبق اسناد بالادستی برای جهش تولید گام برداریم

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: برای تحقق شعار سال جاری و جهش تولید طبق اسناد بالادستی و چشم انداز ۱۴۰۴ حرکت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی عصر پنجشنبه در جلسه برنامه‌های جهش تولید با اشاره به نامگذاری سال‌ها توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: نامگذاری سال جاری به جهش تولید نشان دهنده آن است که در تولید ضعف داریم و باید به آن توجه شود.

وی با عنوان اینکه برای تحقق شعار سال جاری باید همه بخش‌ها و دستگاه‌ها وارد میدان و عمل شوند، باتقدیر از مشارکت پرشور در کمک مومنانه اظهار داشت: در اجرای این طرح در استان ۳۰۰ هزار بسته برای نیازمندان تهیه شد که نشانه جدی گرفتن این رزمایش و شعار بوده است.

وی با عنوان اینکه برای تحقق شعار سال باید بازوی اجرایی داشته باشیم، ادامه داد: سازمان‌های دولتی و غیردولتی، اصناف و تولیدکنندگان بازوان اجرایی تحقق شعار جهش تولید هستند و باید مشکلات فراروی این برنامه بررسی و رفع شود.

امام جمعه ساری با تاکید براینکه همه مسئولان برای تحقق شعار سال و جهش تولید وارد میدان شوند، تصریح کرد: با رفع موانع، ماشین تولید راه خواهد افتاد و باید طبق اسناد بالادستی و چشم انداز ۱۴۰۴ حرکت کنیم.

کد مطلب 4947266

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