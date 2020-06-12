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۲۳ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۵۶

روحانی در پیامی به پوتین:

ایران و روسیه برای امنیت منطقه‌ مسئولیت مشترک دارند

ایران و روسیه برای امنیت منطقه‌ مسئولیت مشترک دارند

رئیس جمهور گفت: ایران و فدراسیون روسیه در جهت امنیت منطقه‌ای مسئولیت و منافع مشترکی دارند و در این راستا رایزنی‌های مستمر بین دو کشور در سطوح مختلف در جریان است که تداوم آنها ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در پیامی به ولادیمیر پوتین فرارسیدن روز ملی فدراسیون روسیه را به دولت و ملت روسیه تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

جناب آقای ولادیمیر پوتین

رئیس جمهوری فدراسیون روسیه

فرارسیدن روز ملی فدراسیون روسیه را به جنابعالی و مردم کشورتان صمیمانه تبریک می گویم.

طی سال‌های گذشته روابط دو کشور در راستای علایق و منافع مشترک، توسعه و تعمیق پیدا کرده است. اطمینان دارم با اتکا به تجربیات ارزشمند گذشته، مناسبات فیمابین بیش از پیش در راستای منافع و با هدف افزایش رفاه دو ملت گسترش خواهد یافت.

مایلم تاکید نمایم که جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در جهت تحکیم، ثبات و امنیت منطقه‌ای مسئولیت و منافع مشترکی دارند. در این راستا رایزنی‌های مستمر بین دو کشور در سطوح مختلف در جریان است که تداوم آنها ضروری است.

سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سربلندی مردم فدراسیون روسیه را آرزومندم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 4947438
هادی رضایی

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