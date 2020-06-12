ایران و روسیه برای امنیت منطقه‌ مسئولیت مشترک دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در پیامی به ولادیمیر پوتین فرارسیدن روز ملی فدراسیون روسیه را به دولت و ملت روسیه تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
جناب آقای ولادیمیر پوتین
رئیس جمهوری فدراسیون روسیه
فرارسیدن روز ملی فدراسیون روسیه را به جنابعالی و مردم کشورتان صمیمانه تبریک می گویم.
طی سالهای گذشته روابط دو کشور در راستای علایق و منافع مشترک، توسعه و تعمیق پیدا کرده است. اطمینان دارم با اتکا به تجربیات ارزشمند گذشته، مناسبات فیمابین بیش از پیش در راستای منافع و با هدف افزایش رفاه دو ملت گسترش خواهد یافت.
مایلم تاکید نمایم که جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در جهت تحکیم، ثبات و امنیت منطقهای مسئولیت و منافع مشترکی دارند. در این راستا رایزنیهای مستمر بین دو کشور در سطوح مختلف در جریان است که تداوم آنها ضروری است.
سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سربلندی مردم فدراسیون روسیه را آرزومندم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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