به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه بیت المقدس استان کردستان، سردار سیدصادق حسینی اظهار داشت: سپاه در چند روز آینده رزمایشی را در منطقه عمومی کردستان برگزار خواهد کرد.

وی افزود: این رزمایش جز برنامه‌های سالانه سپاه است که هر ساله در منطقه خاصی از کشور برگزار می‌شود و امسال بنا است در کردستان برگزار شود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید شهرامفر کردستان ادامه داد: در این رزمایش علاوه بر یگان‌هایی از قرارگاه شهید شهرامفر، یگان‌هایی از نیروی زمینی سپاه نیز حضور دارند.

سردار حسینی یادآور شد: این رزمایش با هدف گرامیداشت شهدای مسلمان کُرد برگزار می‌شود.