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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۲۰

فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید شهرامفر کردستان:

رزمایش سالانه نیروی زمینی سپاه در کردستان برگزار می‌شود

رزمایش سالانه نیروی زمینی سپاه در کردستان برگزار می‌شود

سنندج - فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید شهرامفر کردستان گفت: رزمایش سالانه نیروی زمینی سپاه در استان کردستان همچون سال‌ها گذشته برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه بیت المقدس استان کردستان، سردار سیدصادق حسینی اظهار داشت: سپاه در چند روز آینده رزمایشی را در منطقه عمومی کردستان برگزار خواهد کرد.

وی افزود: این رزمایش جز برنامه‌های سالانه سپاه است که هر ساله در منطقه خاصی از کشور برگزار می‌شود و امسال بنا است در کردستان برگزار شود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید شهرامفر کردستان ادامه داد: در این رزمایش علاوه بر یگان‌هایی از قرارگاه شهید شهرامفر، یگان‌هایی از نیروی زمینی سپاه نیز حضور دارند.

سردار حسینی یادآور شد: این رزمایش با هدف گرامیداشت شهدای مسلمان کُرد برگزار می‌شود.

کد مطلب 4947873

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