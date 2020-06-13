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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۴۰

تاکید مجدد بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در ناوگان حمل و نقل عمومی

رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک همچنان ادامه دارد

رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک همچنان ادامه دارد

عالی اعلام کرد: در شرایطی که توصیه می‌شود در جمعهای چند نفره نیز از ماسک استفاده شود، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک همچنان در ناوگان عمومی شهر مورد تاکید است.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی عالی مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک با تاکید بر مصوبه ستاد ملی مقابله کرونا گفت: استفاده از ماسک در ناوگان عمومی شهر به ویژه مترو و اتوبوس الزامی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در ۱۲۷ ایستگاه مترو پایتخت ماسک، توزیع می‌شود گفت: از زمان اجباری شدن استفاده از ماسک در ناوگان عمومی پایتخت (اوایل اردیبهشت تاکنون) ۱ میلیون و ۹۰۲ هزار ماسک در ایستگاه‌های مترو توزیع شده است.

مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک از توزیع بیش از ۶۶ هزار ماسک در ۴۲ ایستگاه اتوبوس و ۱۸ پایانه اتوبوسرانی خبر داد و گفت: گرچه الزام و تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا بر مترو و اتوبوس بود اما تمهیدات ارائه ماسک در پایانه‌های تاکسیرانی نیز فراهم شده و هم اکنون شهروندان امکان خرید ماسک را در پایانه‌های تاکسیرانی شهر هم دارند.

به گفته عالی؛ ۵۶ هزار ماسک نیز در ۴ پایانه برون شهری نیز به منظور استفاده شهروندان توزیع و خریداری شده است.

مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان بر ضرورت استفاده شهروندان از ماسک در اماکن عمومی به ویژه ناوگان عمومی شهر تاکید کرد و از شهروندان خواست به منظور حفظ سلامتی خود و سایر شهروندان و جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در هنگام جا به جایی با مترو، اتوبوس و حتی تاکسی حتماً از ماسک استفاده کنند.

کد مطلب 4948134

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