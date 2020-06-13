تماشاخانه سنگلج آماده اجرا از اول تیر است/ قول حمایت مالی از آثار

پریسا مقتدی مدیر تماشاخانه سنگلج درباره وضعیت از سرگیری فعالیت‌های این سالن تئاتری، به خبرنگار مهر گفت: ما با گروه نمایش‌های «کابوس‌های مرد مشکوک» به کارگردانی ملیکا رضی و «عجیب السلطنه» به کارگردانی بهنود محمدی پور که اجراهایشان به دلیل شیوع ویروس کرونا در اسفندماه سال ۹۸ نیمه‌کاره ماند گفتگو کرده‌ایم و آنها آمادگی از سرگیری اجراهای خود را دارند. یکی از این ۲ گروه چند روز است که طبق پروتکل‌های بهداشتی تمرین‌های خود را شروع کرده است.

وی ادامه داد: طبق اعلام کارگردان‌های ۲ نمایش مدت زمان موردنیاز برای آماده سازی اجراهایشان ۱۰ روز است و در صورتیکه گروه‌ها آماده اجرا شوند، ما از اول تیر فعالیت تماشاخانه سنگلج را از سر می‌گیریم.

مقتدی درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اجرای آثار تماشاخانه سنگلج توضیح داد: ما از گروه‌ها خواسته‌ایم با توجه به بزرگی صحنه تماشاخانه سنگلج، تغییراتی در شکل اجرایی نمایش به لحاظ فاصله میان بازیگران ایجاد کنند. ما هم در پشت صحنه تماشاخانه تغییراتی را ایجاد کرده‌ایم تا فاصله‌گذاری‌های بهداشتی رعایت شود.

مدیر تماشاخانه سنگلج با بیان اینکه با توجه به ظرفیت ۲۳۷ نفری این سالن تئاتری گروه‌ها می‌توانند با ۵۰ درصد ظرفیت سالن آثارشان را روی صحنه ببرند، درباره امکان حمایت مالی از گروه‌هایی که در سنگلج به صحنه می‌روند یادآور شد: در زمانی که معضل ویروس کرونا شکل گرفت با آقای شهرام کرمی مدیرکل سابق هنرهای نمایشی در این خصوص گفتگوهایی داشتیم. در حال حاضر هم با آقای آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی در خصوص حمایت مالی از گروه‌ها جلسه‌ای را برگزار کرده‌ایم که قرار است جلسه دومی نیز داشته باشیم. قرار است در خصوص نحوه حمایت مالی از گروه‌های تئاتری که در سالن‌های دولتی اجرا می‌شوند ساز و کاری مشخص شکل بگیرد.

وی در پایان سخنان خود درباره وضعیت جدول اجراهای تماشاخانه سنگلج تا پایان سال جاری، تأکید کرد: به دلیل تعطیلی‌های کرونایی ایجاد شده، برنامه اجراهای گروه‌های نمایشی نیز تغییر کرده است. مثلاً قرار بود نمایشی در تماشاخانه سنگلج به مناسبت ماه رمضان روی صحنه برود که این امر میسر نشد و باید دید گروه چه تصمیمی برای اجرای خود می‌گیرد. همچنین قرار بود تماشاخانه سنگلج درگیر برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی شود که وضعیت برگزاری این جشنواره نیز مشخص نیست. در کلیت می‌توان گفت در صدد هستیم تا بیشتر کارگردان‌هایی که قرار بود آثارشان را در تماشاخانه سنگلج روی صحنه ببرند، در جدول اجرایی سالن قرار بگیرند.