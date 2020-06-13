سفیر افغانستان به وزارت خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تحرکات عده‌ای معدود از جریانات خاص سیاسی که دارای سابقه ضدیت با جمهوری اسلامی ایران و حسن همجواری میان دو کشور ایران و افغانستان می‌باشند و اخیراً به بهانه فوت چند تن از اتباع آن کشور که قصد ورود غیر قانونی به ایران داشته و یا به‌صورت قاچاقی و غیر قانونی وارد ایران شده بودند، مرتکب برخی اقدامات اهانت آمیز و تعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران و سایر نمایندگی‌های کشورمان در افغانستان شده بودند، صبح امروز (شنبه) «عبدالغفور لیوال» سفیر افغانستان در تهران برای پاره‌ای توضیحات در وزارت امور خارجه حاضر شد.

در جریان این دیدار مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه مراتب نگرانی از تاثیر اقدامات غلط این گروه قلیل بر روابط همسایگی دو کشور را ابراز کرد.