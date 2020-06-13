  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۵۵

صبح امروز؛

سفیر افغانستان به وزارت خارجه احضار شد

سفیر افغانستان به وزارت خارجه احضار شد

سفیر افغانستان در تهران برای پاره‌ای توضیحات به وزارت امور خارجه احضار شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تحرکات عده‌ای معدود از جریانات خاص سیاسی که دارای سابقه ضدیت با جمهوری اسلامی ایران و حسن همجواری میان دو کشور ایران و افغانستان می‌باشند و اخیراً به بهانه فوت چند تن از اتباع آن کشور که قصد ورود غیر قانونی به ایران داشته و یا به‌صورت قاچاقی و غیر قانونی وارد ایران شده بودند، مرتکب برخی اقدامات اهانت آمیز و تعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران و سایر نمایندگی‌های کشورمان در افغانستان شده بودند، صبح امروز (شنبه) «عبدالغفور لیوال» سفیر افغانستان در تهران برای پاره‌ای توضیحات در وزارت امور خارجه حاضر شد.

در جریان این دیدار مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه مراتب نگرانی از تاثیر اقدامات غلط این گروه قلیل بر روابط همسایگی دو کشور را ابراز کرد.

کد مطلب 4948171
محسن احدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      نشنیده ام من از تو یه حرف ازصداقت طرحی نو بایدانداخت از نو ساخت اگر کسی به قیام و قیامت اعتقادی داره وگرنه چنان مثل زنجیرمنافع قشرها و گروه ها به هم گره خورده مثل قبائل بدوی تکفیر میکنن مسئول دگراندیش

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها