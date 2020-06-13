لزوم اجرای تصفیه خانه فاضلاب با افزایش جمعیت و حجم سرمایه در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات احداث پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرستان قرچک که با حضور پرنیان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، نامداری مدیر آبفای جنوب شرق استان تهران و دیگر مسئولان برگزار شد، بر تلاش مجدانه برای رفع مشکلات و گره‌های فنی اجرای پروژه‌های نیمه تمام شهرستان تأکید کرد.

وی در ادامه خواستار توجه ویژه دستگاه‌های ملی و استانی به این شهرستان شد و وجود شهرک صنعتی را مبنایی برای توسعه روزافزون این منطقه خواند.

فرماندار قرچک با اشاره به اینکه زمین احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرستان در حدفاصل فاز اول و دوم شهرک صنعتی قرچک واقع شده گفت: با توجه به افزایش حجم سرمایه گذاری ها در شهرک صنعتی قرچک و رشد جمعیت در این شهرستان نیاز است بر روی پروژه‌های زیرساختی از جمله خطوط جمع آوری فاضلاب و احداث تصفیه خانه متمرکز شد.

خطیبی افزود: هدف آبفا و مدیریت شهرک صنعتی خدمت رسانی به مردم و تأمین منافع شهروندان و سرمایه گذاران است، پس بایستی با نظرات کارشناسی از بروز احتمالی مشکلات در زمان بهره برداری از پروژه در آینده جلوگیری کرد و بر همین اساس نظر شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، آبفای جنوب شرق استان تهران و محیط زیست حائز اهمیت است تا در نهایت با یک نظر جمعی و توافقات مربوطه، امور انجام مناقصات پروژه به تعویق نیافتد.

فرماندار قرچک بیان داشت: باید تمام خدمات تحت یک بسته به سرمایه گذاران شهرک صنعتی ارائه شود و این مهم با همکاری همه ارگان‌ها محقق می‌شود.