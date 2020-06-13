به گزارش خبرنگار مهر، شصت و سومین نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در حالی فردا یکشنبه تشکیل می شود که برای آن دو دستور العمل کلی تعیین شده است.

ادامه بررسی گزارش کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی توسط عبدی افتخاری در رابطه با تعیین شاخص های حمایت مالی از رشته های المپیکی یکی از محورهای تعیین شده برای نشست روز یکشنبه است.

در این نشست همچنین قرار است آئین نامه کمیسیون ورزشکاران بررسی شود. مرجع تدوین این آئین نامه منشور المپیک، آئین نامه کمیته بین المللی المپیک، آئین نامه کمیسیون ورزشکاران این میته و آئین نامه قبلی کمیسیون ورزشکاران ایران بوده است.

آئین نامه کمیسیون ورزشکارن پس از بررسی و تصویب در هیات اجرایی برای کمیته بین المللی المپیک ارسال می شود.