  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۴۰

بررسی آئین‌نامه کمیسیون ورزشکاران درهیات اجرایی برای ارسال به IOC

بررسی آئین‌نامه کمیسیون ورزشکاران درهیات اجرایی برای ارسال به IOC

آئین‌نامه جدید کمیسیون ورزشکاران که توسط یک گروه کارشناسی تدوین شده به منظور تائیدیه برای ارسال به کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) فردا در هیات اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و سومین نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در حالی فردا یکشنبه تشکیل می شود که برای آن دو دستور العمل کلی تعیین شده است.

ادامه بررسی گزارش کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی توسط عبدی افتخاری در رابطه با تعیین شاخص های حمایت مالی از رشته های المپیکی یکی از محورهای تعیین شده برای نشست روز یکشنبه است.

در این نشست همچنین قرار است آئین نامه کمیسیون ورزشکاران بررسی شود. مرجع تدوین این آئین نامه منشور المپیک، آئین نامه کمیته بین المللی المپیک، آئین نامه کمیسیون ورزشکاران این میته و آئین نامه قبلی کمیسیون ورزشکاران ایران بوده است.

آئین نامه کمیسیون ورزشکارن پس از بررسی و تصویب در هیات اجرایی برای کمیته بین المللی المپیک ارسال می شود.

کد مطلب 4948240
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها