راه اندازی دوباره ۱۵۰۰ واحد صنعتی راکد در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرشاد کهیاری، گفت: سرمایه گذاری‌های زیادی در حوزه‌های تولیدی و صنعتی کشور انجام شده و این سرمایه گذاری‌ها به دلایل مختلف از جمله نبود بازار، اختلاف شرکا، عدم مطالعه و نیازسنجی دقیق و … راکد و بدون استفاده باقی مانده است. تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این است که از این سرمایه گذاری ها به درستی استفاده شود.

وی افزود: خصوصیت این جهت گیری این است که واحدها خیلی سریع‌تر به بهره برداری می‌رسند، اشتغال سریع‌تر به کار گرفته می‌شود و هزینه سرمایه گذاری هم کاهش پیدا می‌کند. در سنوات گذشته از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده شده به نحوی که تاکنون هشت هزار و ۶۳۶ واحد به چرخه تولید بازگشته است.

به گفته این مقام مسؤول سال گذشته یک هزار و ۴۴۴ واحد صنعتی کوچک و متوسط در سطح کشور به چرخه تولید بازگشته و امسال هم یک هزار و ۵۰۰ واحد در دستور کار است. انتظار بر این است که همه استان‌ها با حداکثر توان برنامه وزارت صمت در خصوص بازگرداندن واحدهای تولیدی و صنعتی به چرخه تولید تلاش کنند تا این برنامه صد درصد محقق شود.

مدیر تأمین مالی و سرمایه گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ادامه داد: برای تحقق و عملیاتی شدن این برنامه مصوب وزارت صمت در سه سطح نخست از سوی سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها، دوم سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و سوم وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت انجام می‌شود. هر سال که در این زمینه برنامه‌ای مصوب شده بیش از میزان مصوب راه اندازی مجدد واحدها انجام شده است.

کهیاری با بیان اینکه صنعت کوچک و متوسط قابلیت تحریم ندارد، گفت: این صنعت نقش مهمی در اشتغال، توسعه صادرات، پویایی تولید، رشد اقتصادی و … دارد. جدا از راه اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی، حفظ و تقویت واحدهای فعال و افزایش ظرفیت تولید این واحدها نیز در دستور کار است. هم اکنون ۲۱ درصد واحدهای کوچک و متوسط در سطح کشور تعطیل هستند.