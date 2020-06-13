  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۱۶

اعتراض دانشجویان معلول علمی کاربردی به برگزاری امتحانات حضوری

اعتراض دانشجویان معلول علمی کاربردی به برگزاری امتحانات حضوری

دانشجویان معلول دانشگاه جامع علمی کاربردی با توجه به افزایش مبتلایان به کرونا در تهران و مقاومت پایین جسمانی این دانشجویان در مقابل بیماری خواستار لغو امتحانات حضوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز تعدادی از دانشجویان معلول دانشگاه علمی کاربردی در تماس با خبرگزاری مهر نسبت به برگزاری امتحانات پایان ترم این دانشگاه به صورت حضوری اعتراض کرده و خواستار لغو برگزاری امتحانات دانشگاه به صورت حضوری شدند.

این دانشجویان عنوان کردند: با توجه به معلولیت و مقاومت کم جسمانی آنها در برابر بیماری‌ها و شیوع دوباره کرونا، اگر به دلیل حضور در جلسات امتحانات پایان ترم دچار بیماری کرونا شوند، آیا دانشگاه جامع علمی کاربردی پاسخگو خواهد بود؟

این دانشجویان ادامه دادند: با وجود اینکه اعتراض خود را رسماً به مرکز علمی کاربردی محل تحصیل خود و سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه داده اند ولی هیچ یک از مسئولان دانشگاه توجهی به این موضوع نداشتند و صدای ما به جایی نمی‌رسد.

علاوه بر این دانشجویان سایر دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی با تشکیل کمپین‌هایی تحت عنوان «نه به امتحانات حضوری علمی کاربردی» خواستار لغو امتحانات به صورت حضوری شدند و در تماس با خبرگزاری مهر بارها نارضایتی خود را از برگزاری امتحانات پایان ترم به صورت حضوری اعلام کرده اند.

کد مطلب 4948275
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فرانک ابراهیمی IR ۲۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام. من دانشجوی واحد 26 علمی کاربردی رشته مدیریت کسب و کار هستم. در کلاس ما 4 نفر کرونا اردیبهشت بودند و یک نفر اخیرا مبتلا شده. از کلاس 33 نفر فقط 8 نفر با اجبار دانشگاه می آییم و بسیار نگران هستیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها