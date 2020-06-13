اعتراض دانشجویان معلول علمی کاربردی به برگزاری امتحانات حضوری

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز تعدادی از دانشجویان معلول دانشگاه علمی کاربردی در تماس با خبرگزاری مهر نسبت به برگزاری امتحانات پایان ترم این دانشگاه به صورت حضوری اعتراض کرده و خواستار لغو برگزاری امتحانات دانشگاه به صورت حضوری شدند.

این دانشجویان عنوان کردند: با توجه به معلولیت و مقاومت کم جسمانی آنها در برابر بیماری‌ها و شیوع دوباره کرونا، اگر به دلیل حضور در جلسات امتحانات پایان ترم دچار بیماری کرونا شوند، آیا دانشگاه جامع علمی کاربردی پاسخگو خواهد بود؟

این دانشجویان ادامه دادند: با وجود اینکه اعتراض خود را رسماً به مرکز علمی کاربردی محل تحصیل خود و سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه داده اند ولی هیچ یک از مسئولان دانشگاه توجهی به این موضوع نداشتند و صدای ما به جایی نمی‌رسد.

علاوه بر این دانشجویان سایر دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی با تشکیل کمپین‌هایی تحت عنوان «نه به امتحانات حضوری علمی کاربردی» خواستار لغو امتحانات به صورت حضوری شدند و در تماس با خبرگزاری مهر بارها نارضایتی خود را از برگزاری امتحانات پایان ترم به صورت حضوری اعلام کرده اند.