نامه علیه کفاشیان کذب است/ هیات رئیسه فدراسیون دو قطبی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان درباره شایعه نامه‌نگاری هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص تعلیق فعالیت علی کفاشیان گفت: هیچ نامه‌ای صادر نشده و این موضوع کذب محض است.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره وضعیت علی کفاشیان که با حکم کمیته اخلاق به مدت پنج سال از انجام فعالیت‌های فوتبالی محروم شده بود، تأکید کرد: حکم محرومیت او تعدیل شده است. نمی‌دانم چه مقدار از میزان محرومیت آقای کفاشیان کم شده اما بحث‌های حقوقی وجود دارد که باید حضوری صحبت کنیم.

وی در خصوص قرارداد مارک ویلموتس و شکایت او برای عدم دریافت مطالباتش تأکید کرد: ویلموتس مربی گمنامی نیست و قطعاً بدون تیم هم نمی‌ماند. او در سطح دنیا شناخته شده است. در خیلی از تیم‌های ملی و باشگاهی مشکل پرداخت وجود دارد. فدراسیون هم به دلیل تحریم‌ها نتوانست پولش را بدهد. کسی هم که نتواند حقوق و دستمزدش را دریافت کند، با مشکل روبرو می‌شود.

اسلامیان درباره دو قطبی شدن اعضای هیئت رئیسه در فدراسیون فوتبال افزود: اصلاً چنین چیزی وجود ندارد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تصریح کرد: وقتی مدت زمان فعالیت هیئت رئیسه تمام شد، گزینه‌ای به عنوان کمیته انتقالی وجود داشت. فیفا و AFC هیئت رئیسه را تائید کرده‌اند. ادامه کار ما در فدراسیون فوتبال به دلیل تائید فیفا است. این موضوع هم بحثی حقوقی است که ادامه دارد.