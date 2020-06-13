کلاهبرداری در فوتبال در «ستاره زهردار» رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، از امروز شنبه بیست و چهارم خرداد سریالی رادیویی در رادیو نمایش پخش می شود که به موضوع کلاهبرداری در فوتبال می پردازد.

این مجموعه رادیویی که «ستاره زهردار» نام دارد داستان خانواده ای متمولی است که در آرزوی قهرمان شدن نوجوان خود به شخصی مراجعه می کنند که در فوتبال حرفه ای دستی دارد تا این چنین شاهد رشد فرزند خود باشند اما در ادامه اتفاق هایی می افتد که نشان می دهد تمام وقایع خوب، بوی فریب و کلاهبرداری می دهند.

مجموعه ۶ قسمتی «ستاره زهردار» را اکبر خوردچشم به نگارش درآورده و امیر زنده دلان کارگردان آن است.

در این سریال رادیویی فریبا متخصص، نگین خواجه نصیر، سعیده فرضی، ایوب آقاخانی، حمید هدایتی، امیر فرحان نیا، عباس توفیقی، رامین پورایمان، ناهید مسلمی، مسعود زنوزی راد و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

«ستاره زهردار» به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، افکتوری نازنین حسن پور و صدابرداری جعفر جودتی، تا پایان هفته هر روز ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه از رادیو نمایش پخش می شود و تکرار آن ساعت ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه است.