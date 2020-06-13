فرصت مجدد ثبت نام در دوره های کاردانی نظام جدید از ۱۸ تیر

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیه های ۱۱ و ۱۸ خرداد ۹۹ زمان مجدد برای ثبت نام داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شد.
داوطلبان متقاضی ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ که در بازه زمانی تعیین شده (۱۱ تا ۲۱ خرداد ۹۹) نتوانستهاند نسبت به ثبتنام اقدام کنند می توانند از چهارشنبه ۱۸ تیر تا یکشنبه ۲۲ تیر ۹۹ در این دوره ها ثبت نام و انتخاب رشته کنند.
داوطلبان میتوانند منحصراً از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما در این خصوص اقدام کنند.
ثبتنام منحصراً به صورت اینترنتی انجام میشود و داوطلبان متقاضی ثبتنام که دارای شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته هستند میتوانند در آزمون مذکور ثبتنام کنند. ظرفیت کل دورههای کاردانی نظام جدید ۲۵۲ هزار و ۴۸۵ نفر در ۶ هزار و ۴۶۹ رشته محل است.
علاقهمندان به تحصیل در دورههای کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی باید با اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبتنام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه، در صورتی که دارای شرایط مذکور باشند، به عنوان داوطلب این دوره منحصراً در یک رشته امتحانی و متناسب با رشته تحصیلی و کد رایانهای دیپلم خود (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته آزمون) متقاضی شوند.
متقاضیان میتوانند با آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبتنام، نسبت به پرداخت اینترنتی هزینه ثبتنام نیز اقدام کنند. داوطلبان لازم است به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۳۷۰ هزار ریال (۳۷ هزار تومان) به عنوان وجه ثبتنام شرکت در آزمون، نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته اقدام کنند.
بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۷ مقرر شد پذیرش دانشجو برای ۹ رشته امتحانی شامل الکتروتکنیک، کامپیوتر، مکانیک خودرو، تأسیسات مکانیکی، معماری، حسابداری، تربیت بدنی، گرافیک، صنایع غذایی در دورههای کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ از طریق آزمون انجام پذیرد.
پذیرش دانشجو در رشتههای امتحانی الکترونیک، ساخت و تولید، صنایع فلزی، صنایع چوب و مبلمان، چاپ، عمران، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی، متالورژی، سرامیک، معدن، علوم دریایی، امور اداری، تربیت کودک و مدیریت خانواده، طراحی و دوخت، هنرهای تجسمی - نقاشی، امور دامی، امور زراعی و باغی، ماشینهای کشاورزی، موسیقی، هتلداری و گردشگری، حمل و نقل، مکاترونیک، پویانمایی، فتوگرافیک، معماری داخلی و صنایع دستی، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) انجام میپذیرد.
بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده آزمون دورههای کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ (برای آن دسته از رشتههای امتحانی که پذیرش آنها با آزمون است) در روز جمعه ۱۴ شهریور ۹۹ برگزار خواهد شد.
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