موانع جذب جوانان به مسجد شناسایی و رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان همدان با بیان اینکه بنای اسلام به عنوان دینی جامع و کامل بر مدیریت دنیا و آخرت است، گفت: مسجد محل اصلی مدیریت مسائل دینی است و باید مکانی برای برآورده کردن مسائل دنیا و آخرت مردم باشد.

وی با بیان اینکه این روزها مسجد تنها به محلی برای برگزاری نماز جماعت تبدیل شده است، عنوان کرد: این در حالی است که نخستین مسجد بنا شده در اسلام مرجع مردم در امور دنیوی و اخروی بوده است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه برای رساندن مسجد به جایگاه اصلی خود باید تلاش کرد، افزود: مردم باید در محله‌های شهر مساجد را گره گشای مشکلات خود بدانند.

آیت الله شعبانی با تاکید بر اینکه مسجد محلی برای مدیریت مسائل دنیوی و اخروی است خواستار توجه مدیران و متولیان مساجد به موضوع جذب جوانان به مسجد شد و گفت: موانع جذب جوانان به مسجد باید شناسایی و رفع شود و در این راستا جذب جوانان به مسجد و احیای مساجد در محلات در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه گاهی اختلافاتی بین افراد و اعضای هیئت امنای مساجد پیش می‌آید که فعالیت‌های مرکز را متوقف می‌کند، عنوان کرد: نباید در این اختلافات ریز متوقف شویم بلکه باید با ایجاد یک هیئت حل اختلاف، این مشکلات به آنجا ارجاع شود تا قدرت و وقت مدیریت مساجد گرفته نشود.

آیت الله شعبانی خواستار توجه به نگاه تشکیلاتی در مساجد شد و گفت: هیچ ظرفیتی مثل مسجد توان کار تشکیلاتی را ندارد و نمونه آن را در موضوع کرونا و توزیع اقلام و کالاها بین نیازمندان و مدیریت‌ها مشاهده کردیم.

وی هر مسجد را یک پایگاه مدیریتی عنوان کرد و گفت: برای آنکه مساجد به هم متصل شده و هم جهت و همسو با یکدیگر حرکت کنند نیازمند کار تشکیلاتی قوی هستیم.