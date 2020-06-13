به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، شورای پول اعتبار به منظور تعیین عضو هیأت انتظامی بانک‌ها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران را به عنوان نماینده شورا در هیأت انتظامی بانک‌ها انتخاب کرد.

در یک هزار و دویست و نود و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با اتفاق آرا به عضویت هیأت انتظامی بانک‌ها انتخاب شد.

به استناد ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، هیأت انتظامی بانک‌ها مرکب از نمایندگان سیستم بانکی و دادستان کل کشور و شورای پول و اعتبار است که تخلفات صورت گرفته در بانک‌ها در این هیأت مطرح و در صورت احراز تخلف مجازات تعیین می‌شود.