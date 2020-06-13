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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۱۴

رئیس اتاق تعاون ایران عضو هیات انتظامی بانک‌ها شد

رئیس اتاق تعاون ایران عضو هیات انتظامی بانک‌ها شد

رئیس اتاق تعاون ایران به اتفاق آرا به عنوان نماینده شورای پول و اعتبار در هیات انتظامی بانک ها انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، شورای پول اعتبار به منظور تعیین عضو هیأت انتظامی بانک‌ها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران را به عنوان نماینده شورا در هیأت انتظامی بانک‌ها انتخاب کرد.

در یک هزار و دویست و نود و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با اتفاق آرا به عضویت هیأت انتظامی بانک‌ها انتخاب شد.

به استناد ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، هیأت انتظامی بانک‌ها مرکب از نمایندگان سیستم بانکی و دادستان کل کشور و شورای پول و اعتبار است که تخلفات صورت گرفته در بانک‌ها در این هیأت مطرح و در صورت احراز تخلف مجازات تعیین می‌شود.

کد مطلب 4948483
سمیه رسولی

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