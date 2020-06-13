چه تضمینی درباره پایبندی آمریکا به تعهداتش درباره عراق وجود دارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، قیس الخزعلی دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق عراق در سخنانی به مناسبت ششمین سالگرد تاسیس حشد شعبی عراق گفت: آنکه داعش را با مهمات تجهیز و سلاح برای آن از راه هوا ارسال می کند، دشمن ماست.

الخزعلی تاکید کرد: کسی که به اشغال داعش راضی نشد به اشغالگری دیگر هم راضی نخواهد شد. ما هم اکنون در شرایط حضور اشغالگران آمریکایی به سر می بریم به ویژه پس از اینکه پارلمان عراق مصوبه خروج نظامیان آمریکایی را تصویب و بزرگترین تظاهرات تاریخ عراق علیه اشغالگران آمریکایی برگزار شد.

وی با اشاره به گفتگوی راهبردی عراق و آمریکا و عدم تعهد آمریکا به توافق قبلی، افزود: در سال ۲۰۱۴ تهدید اساسی علیه عراق رخ داد اما آمریکا فقط برای چند ماه تماشاگر اوضاع بود بدون اینکه عکس العملی نشان دهد و این با وجود توافق میان دو کشور بود. قرارداد تسلیحاتی که پول آن داده شده بود از سوی آمریکایی ها اجرایی نشد و آمریکا کاری انجام نداد. کدام پایبندی؟ چه تضمینی درباره عمل به تعهدات از سوی آمریکا در آینده وجود دارد؟

دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق عراق تاکید کرد: موضوع دیگری که وجود دارد این است که چه تضمینی وجود دارد که آمریکا از این توافق و حضور نظامی اش و سیطره و کنترلی که بر آسمان عراق دارد برای تسویه حساب با جمهوری اسلامی ایران استفاده نکند؟ چه تضمینی هست که آمریکاییها ازحضور نظامی خود برای هدف قرار دادن رهبران عراق و سمبل های آن و فرماندهانی که پیروزی علیه داعش را رقم زدند، بهره نبرند مشابه شهید کردن ابومهدی المهندس و یار جهادی اش و میهمان عراق یعنی حاج قاسم سلیمانی و همراهانش؟ چه کسی تعهد می کند که آمریکا سیاستش را تغییر داده است؟

الخزعلی گفت: این توافق برای آمریکا الزام آور نیست. پس از تجربه تلخ و تحقیری که آمریکا نسبت به عراق روا داشت چه تضمینی برای پایبندی واشنگتن به این توافق وجود دارد؟