تولید پارچه کیسه های هوای خودرو در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امیرکبیر، محمد کریمی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: کیسه های هوای خودرو از جمله تجهیزات ایمنی هستند که همراه کمربند یمنی از تلفات و صدمات وارده به سرنشینان خودرو در هنگام تصادفات به میزان زیادی می کاهند.

وی افزود: پارچه کیسه هوای خودرو یک منسوج فنی محسوب می شود که بافت و پوشش دهی آن نیاز به دانش فنی و مهندسی دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: هنگام وقوع تصادف، تمامی فرآیند تشخیص، بادکردن و تخلیه کیسه هوا در مدت زمان بسیار کوتاهی، کمتر از یک دهم ثانیه صورت می گیرد. در اثر انفجاری که رخ می دهد، کیسه هوای خودرو منبسط و از گازهای داغ با دمای بیش از ۹۰۰ درجه سلسیوس پر می شود. واضح است که پارچه تشکیل دهنده کیسه هوا باید دارای خواص منحصربفردی از لحاظ فیزیکی، مکانیکی و حرارتی باشد تا تحمل فشار و حرارت زیاد ناشی از گاز داغ و همچنین ضربه واردشده از طرف سرنشین را دارا باشد.

وی ادامه داد: یک شرکت دانش بنیان با تکیه بر دانش فنی متخصصین خود و فناوریها و امکانات تولیدی موجود در کشور توانسته است برای اولین بار تولید این محصول را در مقیاس تجاری انجام دهد.

وی با بیان اینکه داخلی سازی این محصول علاوه بر کارآفرینی و اشتغال زایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور، باعث میشود بخشی از ظرفیت خالی بافندگی و تکمیل صنایع نساجی بکار گرفته شده و بدون انجام سرمایه گذاری جدید، تولید این محصول در داخل کشور امکان‎پذیر شود، بیان کرد: در حال حاضر پارچه کیسه هوای خودرو کاملا وارداتی بوده و از کشورهایی همچون چین، ژاپن، کره جنوبی و آلمان تامین می شود.

به گفته کریمی، محصول تولیدی توسط آزمایشگاههای مرجع داخل و خارج از کشور ارزیابی شد و همچنین کلیه آزمونهای کیسه هوای دوخته ‏شده نیز با موفقیت همراه شد..

وی با بیان اینکه طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷، با وجود پیگیریهای مکرر، شرکتهای خودروساز حاضر به همکاری برای تولید انبوه پارچه کیسه هوا نشدند، بیان کرد: در سال ۱۳۹۷ یک شرکت طی تفاهم نامه ای آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در فرایند تولید محصول و خرید آن اعلام کرد.

به گفته وی، طبق این تفاهم نامه، تولید پارچه کیسه هوای خودرو با استفاده از ماشین آلات و فناوری‏های موجود در کشور آغاز شد و تاکنون پارچه موردنیاز برای تجهیز بیش از ۳۰۰۰ خودرو (کیسه هوای راننده و سرنشین) در اختیار این شرکت قرار گرفته است.

قابلیت نفوذپذیری هوا و گازها از پارچه کیسه هوا

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به مزیت های این پارچه ها خاطر نشان کرد: قابلیت کنترل نفوذپذیری هوا و گازها از پارچه کیسه هوا عامل مهمی است که باید در طراحی ساختار پارچه کیسه هوا مدنظر قرار گیرد. پس از پرشدن کیسه، گاز نیتروژن باید در مدت زمان مشخصی از سوراخ‏های تعبیه شده روی کیسه خارج شود.

وی ادامه داد: خروج کنترل نشده گاز، باعث صدمه دیدن سرنشین می‏شود؛ از این رو وقت زیاد و دانش تخصصی فراوان برای بهینه سازی مرحله پوشش دهی پارچه در مقیاس صنعتی صرف گردید و بدین ترتیب نفوذپذیری پارچه در برابر گازها به حد صفر کاهش داده شد. ایجاد پوشش بسیارنازک و یکنواخت بر روی پارچه علاوه بر افزایش کارایی محصول، صرفه جویی ارزی و کاهش قیمت تمام شده محصول را به همراه دارد.

کریمی عنوان کرد: در حال حاضر عمده خودروهای تولیدی در کشورهای پیشرفته، علاوه بر کیسه های هوای جلویی مجهز به کیسه های هوای جانبی، کیسه های هوای محافظ زانو، کیسه های هوای محافظ سر، کیسه هوای محافظ عابرین پیاده و سایر کیسه های هوا برای سرنشینان عقب هستند. بنابراین نیاز به این محصول در آینده گسترش می یابد و تولید اقتصادی محصول حمایتهای مالی و توجه وزارتخانه صمت و سایر نهادهای مرتبط را می طلبد.

به گفته وی، توسعه این محصول از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند.