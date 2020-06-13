پاسگاه انتظامی سیردان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه با حضور جمالی پور استاندار، لطف الله سیاهکلی و فاطمه محمد بیگی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی و سردار حاجیان فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین، فرخزاد معاون عمرانی و یاری رئیس برنامه و بودجه استان پاسگاه پلیس انتظامی سیردان افتتاح شد.

ساختمان فرماندهی انتظامی سیردان بخش طارم سفلی در زمینی به وسعت ۳۲۰ متر مربع در دو طبقه با اعتبار یک میلیارد تومان ساخته شده است.

در حال حاضر سه پاسگاه انتظامی در روستاهای نیارک، کوگیر و سیردان در منطقه طارم سفلی فعالیت می‌کنند.

استاندار قزوین در این مراسم گفت: تأمین امنیت برای ما مهم است و افتتاح این پاسگاه از مطالبات مردم منطقه بود که امروز به بهره برداری رسید.

جمالی پور با بیان اینکه باید این سفرها مقدمه توسعه منطقه باشد، افزود: در طارم ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که باید آنها را شناسایی و به اجرا در آوریم و به فرصت تبدیل کنیم.

وی بیان کرد: محرومیت زیاد و ظرفیت و جذابیت‌های طبیعی فراوان است و با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور به دلیل محدودیت‌ها با اولویت بندی در کار مواجه هستیم.

استاندار قزوین ادامه داد: با کسری بودجه مواجهیم اما همین اندک را درست استفاده خواهیم کرد.

جمالی پور اظهار کرد: مردم ما بسیار صبور و قانع هستند و ما هم باید با آنها صادق باشیم، اگر مردم ببینند مدیران آنها خدمتگزارند و انسجام دارند همراهی می‌کنند و به آینده امیدوار می‌شوند.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم مردم را تسکین دهیم و امید آفرین باشیم یادآور شد: مسئولیت حق الناس است و باید برای خدمت به مردم از آن استفاده مطلوب کنیم و قدر مردم را بدانیم و به آنها خدمت کرده و در این شرایط فقط مشکلات را حل کنیم.

استاندار قزوین ادامه داد: اگر بخواهیم اشتغال شکل بگیرد مشکلات کمتر شود باید مردم را بکار گیریم و به آنها اعتماد کنیم.