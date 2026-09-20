ساماندهی معابر ۵ محله واقع در بافت فرسوده شادگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری شامگاه یکشنبه در آئین آغاز نهضت زیرسازی و آسفالت ویژه مناطق بازآفرینی بافت فرسوده و ناکارآمد شهرستان شادگان اظهار کرد: این پروژه با هدف ساماندهی وضعیت نامناسب معابر در پنج منطقه بافت فرسوده شادگان شامل کوی مشمولی، چومه، «جهانآرا»، سعدی و عبودی آغاز شد.
نماینده مردم شدگان در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح با همکاری و تفاهمنامه ادارهکل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان اجرایی شده است؛ البته تأمین قیر مورد نیاز از محل سازمان بازآفرینی شهری و هزینههای اجرایی نیز از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی نفت و دیگر شرکت ها تأمین شده است.
وی با اشاره به نارضایتی بهحق شهروندان از وضعیت معابر شهری عنوان کرد: اجرای این پروژه یکی از مطالبات دیرینه مردم شادگان بود و امروز شاهد هستیم که با همت مسئولان استانی از جمله مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان و مدیرکل بنیاد مسکن استان، این عملیات در راستای بهبود زیستبوم شهری آغاز شده است.
نماینده مردم شدگان در مجلس شورای اسلامی به حضور پرشور مردم در این مراسم، اشاره و بیان کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، وظیفه ما امیدآفرینی برای مردمی است که همواره در صحنههای مختلف پشتیبان نظام و انقلاب بودهاند و با حضور خود توطئههای دشمنان و استکبار جهانی را خنثی کردهاند.
خنفری ادامه داد: مردم در این ایام برای پشتیبانی از نیروهای مسلح، حمایت از مقام معظم رهبری، انقلاب و نظام در خیابان ها و میادین حضور پیدا کرده و دشمن را شکست دادند؛ پیروزی ایران مقابل آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی در طول تاریخ به پشتوانه این ملت رقم خورده است.
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