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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

ساماندهی معابر ۵ محله واقع در بافت فرسوده شادگان آغاز شد

ساماندهی معابر ۵ محله واقع در بافت فرسوده شادگان آغاز شد

شادگان - نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی از آغاز نهضت بهسازی معابر در پنج محله دارای بافت ناکارآمد این شهر در پاسخ به مطالبه دیرینه شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری شامگاه یکشنبه در آئین آغاز نهضت زیرسازی و آسفالت ویژه مناطق بازآفرینی بافت فرسوده و ناکارآمد شهرستان شادگان اظهار کرد: این پروژه با هدف ساماندهی وضعیت نامناسب معابر در پنج منطقه بافت فرسوده شادگان شامل کوی مشمولی، چومه، «جهان‌آرا»، سعدی و عبودی آغاز شد.

نماینده مردم شدگان در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح با همکاری و تفاهمنامه اداره‌کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان اجرایی شده است؛ البته تأمین قیر مورد نیاز از محل سازمان بازآفرینی شهری و هزینه‌های اجرایی نیز از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت و دیگر شرکت ها تأمین شده است.

وی با اشاره به نارضایتی به‌حق شهروندان از وضعیت معابر شهری عنوان کرد: اجرای این پروژه یکی از مطالبات دیرینه مردم شادگان بود و امروز شاهد هستیم که با همت مسئولان استانی از جمله مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان و مدیرکل بنیاد مسکن استان، این عملیات در راستای بهبود زیست‌بوم شهری آغاز شده است.

نماینده مردم شدگان در مجلس شورای اسلامی به حضور پرشور مردم در این مراسم، اشاره و بیان کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، وظیفه ما امیدآفرینی برای مردمی است که همواره در صحنه‌های مختلف پشتیبان نظام و انقلاب بوده‌اند و با حضور خود توطئه‌های دشمنان و استکبار جهانی را خنثی کرده‌اند.

خنفری ادامه داد: مردم در این ایام برای پشتیبانی از نیروهای مسلح، حمایت از مقام معظم رهبری، انقلاب و نظام در خیابان ها و میادین حضور پیدا کرده و دشمن را شکست دادند؛ پیروزی ایران مقابل آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی در طول تاریخ به پشتوانه این ملت رقم خورده است.

کد مطلب 6953184

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