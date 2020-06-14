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۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۲۰

با دقت ۶۴برابری؛

تبدیل عکس های بی کیفیت به تصاویر فوق دقیق با هوش مصنوعی

تبدیل عکس های بی کیفیت به تصاویر فوق دقیق با هوش مصنوعی

حتی بهترین عکاس ها هم گاهی اوقات عکس هایی بی کیفیت و نامناسب می گیرند. هوش مصنوعی برای حل این مشکل و ارتقای کیفیت عکس های مختلف قابل استفاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نکست وب، پژوهشگران دانشگاه دوک آمریکا یک ابزار هوش مصنوعی تولید کرده اند که با دریافت عکس های بی کیفیت آنها را به عکس های فوق دقیق مبدل می کند.

برای ارتقای کیفیت عکس های یادشده از فناوری موسوم به GAN استفاده می شود که در قالب آن شبکه های عصبی با بررسی الگوها و شرایط کلی چهره افراد می توانند آنها را با کیفیت بالاتری بازسازی کنند. دقت عکسی که از طریق این شبکه هوش مصنوعی بازسازی می شود ۶۴ برابر بیشتر از عکس بی کیفیت اولیه است.

ابزار یادشده حتی می تواند برخی جزئیات چهره که در تصاویر اولیه معمولاً قابل مشاهده نیستند را هم بازسازی کرده و نمایش دهد که از جمله آنها می توان به چین و چروک، مژگان و ضایعات پوستی اشاره کرد.

طراحان این ابزار هوش مصنوعی می گویند کیفیت و دقت آن در مقایسه با محصولات رقیب بسیار بیشتر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به نشانی http://pulse.cs.duke.edu مراجعه کنید.

کد مطلب 4948799

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