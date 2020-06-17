اصغر جهانگیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بحث پذیرش معتاد متجاهر جزو وظایف سازمان زندان‌ها نیست. برابر مقررات قانونی مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، پذیرش این افراد بر عهده بهزیستی، شهرداری و سایر مراکز است چرا که معتادان متجاهر محکوم و متهم شناخته نمی‌شوند و باید در مراکزی غیر از زندان نگهداری شوند.

وی افزود: اما سازمان زندان‌ها در راستای کمک به ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، توافقاتی را با این ستاد داشته‌اند که علاوه بر ظرفیت داخلی که سازمان زندان‌ها دارد، یک بخشی از ظرفیت خودشان را به معتادان متجاهر اختصاص دهند چرا که محل‌های نگهداری معتادان متجاهر کافی نبود.

به گفته رئیس سابق سازمان زندان‌ها، این سازمان در پایتخت حدوداً بین ۵ تا ۶ هزار نفر ظرفیت پذیرش معتاد متجاهر دارد و تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر پذیرش شده‌اند.

جهانگیر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نظر شما درباره صحبت پلیس مبارزه با مواد مخدر که ادعا می‌کند معتاد متجاهر محکوم حوزه مواد مخدر است و باید در ظرفیتی که در زندان‌ها ایجاد شده است، نگهداری شود، چیست؟ گفت: اینکه معتاد مجرم است یا نه را مقامات قضائی تعیین می‌کنند. کسی که به قاضی به عنوان متهم یا مجرم معرفی شود را موظف هستیم نگهداری کنیم ولی کسانی که در این قالب نگنجند، الزامی برای نگهداری‌شان نداریم.

مشاور رئیس قوه قضائیه در پایان گفت: در راستای تفاهمنامه‌ای که با ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته‌ایم، برای جمع‌آوری، نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر در کنار این ستاد و پلیس مبارزه با مواد مخدر هستیم.