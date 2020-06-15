لزوم اعمال محدودیت های جدی در کردستان/نظارت ها تشدید شود

بهزاد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان کردستان، اظهار کرد: در گام اول از همه اقشار مردم انتظار می‌رود که مسائل بهداشتی را به صورت ویژه رعایت کنند.

وی ادامه داد: در کنار همکاری و مشارکت جدی تر مردم، نیاز است که ستاد استانی مبارزه با ویروس کرونای استان کردستان با اعمال محدودیت‌ها و ایجاد شرایط قرنطینه از روند رو به رشد این ویروس جلوگیری کند.

وی ضمن انتقاد از اینکه همواره مردم به عنوان مقصر اصلی شیوع کرونا در استان کردستان معرفی می شوند، یادآور شد: مدیران و مسئولان باید با تمام توان در راستای خدمت به مردم تلاش و کوشش جدی داشته باشند.

نماینده مردم شهرستان‌های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همچنین در کنار اعمال محدودیت‌های جدی، باید ادارات و سازمان‌های دولتی مسئول امر نظارت را به بهترین شکل ممکن مورد توجه قرار دهند و با هر گونه تخلفی در این بخش برخورد شود.

وی ضمن اشاره به لزوم توجه به مسائل بهداشتی به ویژه در ادارات و محل‌های کسب و کار، افزود: مجلس در کنار سایر نهادهای مسئول و تصمیم ساز آمادگی خود برای ارائه هر گونه کمکی در این راستا اعلام کرده و این مهم همچنان به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دارد.

رحیمی با تقدیر از ایثار و خدمات جامعه بهداشت و درمان سراسر کشور به ویژه استان کردستان، عنوان کرد: جامعه بهداشت و درمان کشور با گذشتن از جان خود در راستای مقابله با ویروس کرونا در صف مقدم حضور دارند و به همین دلیل همه ما باید قدردان این ایثار و خدمات آنها باشیم.

وی بر لزوم حمایت بیشتر از وزارت بهداشت برای خدمت رسانی مناسب به مردم به ویژه افراد مبتلا به ویروس کرونا، یادآور شد: ملت ما در صحنه‌های مختلف با وحدت و همدلی از بحران‌ها عبور کرده است و بدون شک در این مسیر نیز با حفظ این مهم موفق خواهیم بود.