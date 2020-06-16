اکبر کارگرجم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه با گرم شدن هوا نه تنها کرونا از بین نرفته، بلکه آمارها نشان می‌دهد که خطرناک‌تر هم شده و برای همین نگرانی در جامعه بیشتر از گذشته شده است. همانطور که همه اقشار جامعه توانسته‌اند تا حدودی خود را با شرایط «کرونا» یی وفق دهند، فوتبال هم باید مثل سایر اقشار بیاموزد در کنار کرونا کار کند و با همین شرایط پیش برود.

وی اضافه کرد: با اینکه چند تیم مخالف برگزاری لیگ هستند، از نظر من این موضوع مشکلی ندارد. گو اینکه باید در جریان برگزاری مسابقات تمهیدات بهداشتی را رعایت کرد تا از اشاعه این ویروس در فوتبال جلوگیری شود، اما این به منزله تعطیل کردن فوتبال نیست.

پیشکسوت آبی پوشان اضافه کرد: متاسفانه خیلی از اظهار نظرها در این خصوص سلیقه‌ای است و مثلاً بازیکنانی که تیم شان شانس خوبی برای قهرمانی دارند می‌گویند حتماً باید لیگ دنبال شود و بازیکنانی که تیم شان با خطر مواجه هستند طرفدار تعطیلی مسابقات هستند. در حالی که باید بازی‌ها دنبال شود اما با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی.

کارگرجم بیان داشت: اگر قرار باشد در این هفته‌ها نتوانیم لیگ را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شود، چند ماه بعد هم نمی‌توانیم لیگ بعدی را شروع کنیم و بعد از آن می‌بینیم باید کلاً فوتبال را تعطیل کنیم.

کاپیتان پیشین استقلال در ادامه بیان داشت: قبلاً دیدیم وقتی بچه‌های استقلال از تعطیلی یا تعویق لیگ صحبت می‌کردند بعضی‌ها سوء استفاده می‌کردند و وانمود می‌کردند این تیم از حضور در مسابقات واهمه دارد. در حالی اینگونه نیست و من یقین دارم آبی پوشان مشکلی با حضور در مسابقات ندارند و اگر اظهار نظری هم بود تنها به خاطر مسائل بهداشتی بود و نگرانی که بازیکنان برای برای سلامتی خود داشتند و درست نیست این نگرانی‌ها را به مسائل فوتبالی تعمیم داد.