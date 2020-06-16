تلاش می کنیم منافع بیت المال و شهروندان همزمان حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی امروز ۲۷ خرداد در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به این که تهران شبها هشت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و در روز ۱۲ میلیون نفر جمعیت دارد، گفت: شهری با این جمعیت مشکلات عدیده ای دارد و لازم است همه اجزای فعال برای حل این مشکلات هماهنگ شوند. از طرفی بخش عمده ای از فعالیت شهرداری بارگذاری روی زمین، املاک و مستغلات است که بسیار پرحاشیه است اگر سیستم قضایی و حقوقی هوشمند عمل نکند مشکل ایجاد می شود مثل پرونده زمینی به وسعت ۴۰ هزار مترمربع که وجود خارجی ندارد اما برای شهرداری تهران رای صادر شده است.

شهردار تهران ادامه داد: در این دوره تلاش شده که با تعامل مناسب با همه نهادهای ذی ربط منافع بیت المال و منافع مردم همزمان حفظ شود. برخی وظایف شهرداری حاکمیتی است مثل حفظ حریم تهران که در سه دهه اخیر از حریم تهران کاسته و به حریم شهرهای حاشیه‌ای افزوده شده که به نفع هیچکس نیست چراکه تعرض به حریم ها مشکلات عدیده ای برای شهر ایجاد کرده است.

حناچی به آتش سوزی بوستان های تهران در روزهای اخیر نیز اشاره کرد و گفت: آتش سوزی های اخیر که بخشی از آنها احتمالاً عمدی بوده مساله‌ای است که باید با کمک نیروی انتظامی روشن شود.

در ادامه شهردار تهران با اشاره به خدمات شهرداری در ماه های اخیر گفت: لایروبی های شهرداری در مسیل ها اگر نبود قطعاً در نوروز سال گذشته با سیل در تهران مواجه بودیم.

در ابلاغ حریم تهران تعلل می شود

در ادامه این جلسه عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز گفت: در ابتدای مسئولیت من حدود ۷۰ درصد پروانه های صادره در شهرداری تهران، تخلفات تراکم، تغییر کاربری و اضافه طبقه بود. امروز تقریباً هیچ پروانه خلاف مقررات شهرسازی در شهر تهران صادر نمی شود علت آن نیز این است که صدور پروانه به صورت سیستمی و خارج از اختیار کاربر صادر می شود. برنامه این است که اجازه داده نشود تخلف شکل بگیرد تا بعدها شهرداری مجبور به برخورد شود در واقع برنامه این است که هیچ پایان کاری هم خلاف ضوابط صادر نشود.

وی افزود: تخلفات ساخت و ساز در حاشیه و حریم تهران منجر به برخی مسائل امنیتی در کشور می شود و این یک زنگ خطر است.

به گفته او صدها هکتار از اراضی اطراف تهران به اسم شهر سنگ و شهر چوب و … تصرف و زمین خواری شده. مساله فقط زمین خواری است و ربطی به صنعت ندارد و باید با آن مقابله شود. این در حالی است که حریم شهر تهران تصویب شده اما هر بار از ابلاغ آن از سوی نهادهای ذیربط امتناع می شود.

گلپایگانی به احکام اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: حدود ۷۰ هزار پرونده منتظر اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ است که ماموران شهرداری بدون کمک قضایی و انتظامی قادر به اجرای آن نیستند و لازم است که در این زمینه همراهی شود. برخی دادستان ها همراهی های خوبی دارند اما برخی هنوز موضوع را جدی نگرفته اند.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: یکی دیگر از مشکلات شهرداری زمین هایی است که در طرح است و شهرداری از نظر مالی امکان تملک آن را ندارد و طبق قانون بعد از گذشت پنج سال ملزم به صدور پروانه می شود که در بسیاری از موارد تضییع حقوق کلی مردم است و زمانی که همکاران شهرداری برای حفظ سرانه سبز مقاومت می کنند رای استنکاف می گیرند.

در این مراسم مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران نیز گزارشی از فعالیت های شهرداری در این بخش ارائه داد.