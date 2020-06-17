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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۲۱

رئیس پلیس راه استان زنجان:

ترافیک نیمه سنگین در جاده های زنجان حاکم است

ترافیک نیمه سنگین در جاده های زنجان حاکم است

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان، از حاکم شدن ترافیک نیمه سنگین در برخی از جاده های استان زنجان خبر داد.

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ترافیک نیمه سنگین در محورهای زنجان به دندی، زنجان به بیجار، زنجان به قزوین حاکم است.

وی اظهار کرد: تاکنون با توجه به شلوغی این محورها مشکلی در جاده‌های استان زنجان رخ نداده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان، از رانندگان خواست برای داشتن سفری امن و راحت از سرعت غیر مجاز خود داری کرده و با دقت و حوصله رانندگی کنند.

مظفری تاکید کرد: از آغاز سالجاری تاکنون تصادف در جاده‌های استان زنجان افزایش یافته و آزاد راه زنجان به قزوین بیشترین تصادف در جاده‌های استان را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 4951610

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