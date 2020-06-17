ترافیک نیمه سنگین در جاده های زنجان حاکم است

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جادههای استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ترافیک نیمه سنگین در محورهای زنجان به دندی، زنجان به بیجار، زنجان به قزوین حاکم است.
وی اظهار کرد: تاکنون با توجه به شلوغی این محورها مشکلی در جادههای استان زنجان رخ نداده است.
رئیس پلیس راه استان زنجان، از رانندگان خواست برای داشتن سفری امن و راحت از سرعت غیر مجاز خود داری کرده و با دقت و حوصله رانندگی کنند.
مظفری تاکید کرد: از آغاز سالجاری تاکنون تصادف در جادههای استان زنجان افزایش یافته و آزاد راه زنجان به قزوین بیشترین تصادف در جادههای استان را به خود اختصاص داده است.
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