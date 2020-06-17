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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۳۴

امام جمعه ارومیه:

امام صادق (ع) یکی از محورهای وحدت میان علمای شیعه و اهل سنت است

امام صادق (ع) یکی از محورهای وحدت میان علمای شیعه و اهل سنت است

ارومیه – نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در نشست هم اندیشی علمای تشیع و اهل سنت از امام صادق (ع) به عنوان محور وحدت جهان اسلام نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی سه شنبه شب در نشست هم اندیشی علمای تشیع و اهل سنت با عنوان صادق امت امام جعفر صادق ع را یکی از مصادیق مهم وحدت شیعه و سنی دانست و گفت: وحدت کنونی جهان اسلام مدیون معارف امام‌جعفر صادق (ع) است.

وی با اشاره به اینکه همه ائمه چهارگانه اهل سنت از محضر امام‌جعفر صادق (ع) دانش اندوزی کرده‌اند افزود: امام صادق (ع) یکی از محورهای وحدت میان علمای شیعه و اهل سنت است چنانچه موضوع وحدت بین مسلمانان و بویژه علما یکی از مهمترین مسائل حال حاضر مذاهب اسلامی است در این راستا، شخصیت بی نظیر امام صادق (ع) در حوزه علمی و فقهی می‌تواند محور وحدت در جهان اسلام باشد.

حجت الاسلام قریشی ادامه داد: همه علمای شیعه و سنی در طول تاریخ و عصر حاضر مدیون تلاش‌های علمی امام صادق (ع) هستند و بخاطر تأسیس بزرگترین حوزه علوم دینی و تربیت چهار هزار نفر از راویان حدیث در طول دوران زندگی با برکت ایشان اکنون به معارف اصیل دینی و فقهی و حتی علمی دسترسی داریم.

امام جمعه ارومیه گفت: بسیاری از بزرگان مذاهب اسلامی از جمله امامان چهارگانه اهل سنت در زمان امام صادق (ع) بودند و با واسطه و بدون واسطه در محضر ایشان به تحصیل علوم دینی پرداختند و در کنار آن بزرگان علمای شیعه نیز در دوران امام صادق (ع) بوده و شاگرد ایشان بودند و امروزه معارف و احکام اسلامی توسط مذاهب پنجگانه در اختیار مردم و جوامع اسلامی قرار گرفته است باید همگی قدردان زحمات امام صادق (ع) باشیم.

وی با بیان روایاتی از علمای اهل سنت افزود: بسیاری از علمای اهل سنت در کتب خود به جایگاه والای علمی و فقهی امام صادق (ع) اشاره و تأکید کرد: لازم است سبک علمی و رفتاری امام صادق (ع) در استان آذربایجان غربی با حضور علمای شیعه و اهل سنت مورد تحقیق و پژوهش قرار بگیرد تا بتوان الگوی بی بدیلی برای تعاملات مذاهب اسلامی تدوین کرد.

امام جمعه ارومیه به وجوه رفتاری امام صادق علیه السلام اشاره کرد و افزود: نحوه رفتار امام صادق علیه السلام با پیروان ادیان و مذاهب دیگر و توصیه‌های ایشان در باب عیادت از دیگران و احترام گذاشتن و شرکت کردن در تشییع جنازه یکدیگر باید مورد توجه همه علما قرار بگیرد تا بتوان به تعاملات سازنده تر و کریمانه تری با سایر مذاهب دست پیدا کرد.

کد مطلب 4951634

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