به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی سه شنبه شب در نشست هم اندیشی علمای تشیع و اهل سنت با عنوان صادق امت امام جعفر صادق ع را یکی از مصادیق مهم وحدت شیعه و سنی دانست و گفت: وحدت کنونی جهان اسلام مدیون معارف امام‌جعفر صادق (ع) است.

وی با اشاره به اینکه همه ائمه چهارگانه اهل سنت از محضر امام‌جعفر صادق (ع) دانش اندوزی کرده‌اند افزود: امام صادق (ع) یکی از محورهای وحدت میان علمای شیعه و اهل سنت است چنانچه موضوع وحدت بین مسلمانان و بویژه علما یکی از مهمترین مسائل حال حاضر مذاهب اسلامی است در این راستا، شخصیت بی نظیر امام صادق (ع) در حوزه علمی و فقهی می‌تواند محور وحدت در جهان اسلام باشد.

حجت الاسلام قریشی ادامه داد: همه علمای شیعه و سنی در طول تاریخ و عصر حاضر مدیون تلاش‌های علمی امام صادق (ع) هستند و بخاطر تأسیس بزرگترین حوزه علوم دینی و تربیت چهار هزار نفر از راویان حدیث در طول دوران زندگی با برکت ایشان اکنون به معارف اصیل دینی و فقهی و حتی علمی دسترسی داریم.

امام جمعه ارومیه گفت: بسیاری از بزرگان مذاهب اسلامی از جمله امامان چهارگانه اهل سنت در زمان امام صادق (ع) بودند و با واسطه و بدون واسطه در محضر ایشان به تحصیل علوم دینی پرداختند و در کنار آن بزرگان علمای شیعه نیز در دوران امام صادق (ع) بوده و شاگرد ایشان بودند و امروزه معارف و احکام اسلامی توسط مذاهب پنجگانه در اختیار مردم و جوامع اسلامی قرار گرفته است باید همگی قدردان زحمات امام صادق (ع) باشیم.

وی با بیان روایاتی از علمای اهل سنت افزود: بسیاری از علمای اهل سنت در کتب خود به جایگاه والای علمی و فقهی امام صادق (ع) اشاره و تأکید کرد: لازم است سبک علمی و رفتاری امام صادق (ع) در استان آذربایجان غربی با حضور علمای شیعه و اهل سنت مورد تحقیق و پژوهش قرار بگیرد تا بتوان الگوی بی بدیلی برای تعاملات مذاهب اسلامی تدوین کرد.

امام جمعه ارومیه به وجوه رفتاری امام صادق علیه السلام اشاره کرد و افزود: نحوه رفتار امام صادق علیه السلام با پیروان ادیان و مذاهب دیگر و توصیه‌های ایشان در باب عیادت از دیگران و احترام گذاشتن و شرکت کردن در تشییع جنازه یکدیگر باید مورد توجه همه علما قرار بگیرد تا بتوان به تعاملات سازنده تر و کریمانه تری با سایر مذاهب دست پیدا کرد.