به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در مراسم صدور احکام شورای علمای اهل‌سنت شهرستان‌های سیریک و بندرلنگه که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین باصره مدیرمرکز اسلامی استان هرمزگان برگزار شد، وحدت ریشه‌دار میان شیعه و سنی در هرمزگان را سرمایه‌ای کم‌نظیر و الگویی موفق برای کشور و جهان اسلام دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر اینکه همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل سازنده میان پیروان مذاهب اسلامی در هرمزگان در طول دهه‌ها با ثبات و همدلی همراه بوده است، اظهار کرد: این وحدت اجتماعی و مذهبی نه‌تنها عامل استحکام فرهنگی و امنیتی استان هرمزگان است، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک تجربه موفق در سطح ملی و بین‌المللی مطرح شود.

وی با اشاره به صدور احکام شورای علمای اهل‌سنت هرمزگان، افزود: این شورا نقش محوری در سیاستگذاری، هدایت و راهبری شبکه امامت در جامعه اهل‌سنت استان هرمزگان خواهد داشت و می‌تواند ظرفیت‌های فقهی، فرهنگی و اجتماعی علمای برجسته اهل‌سنت را در مسیر ارتقای همگرایی و تعمیق وحدت اسلامی به‌کار گیرد.

آیت‌الله عبادی‌زاده همچنین با بیان اینکه تقویت ارتباطات علمی و فقهی میان علمای شیعه و سنی موجب کاهش سوءتفاهم‌ها و افزایش همبستگی اجتماعی می‌شود، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود شورای علمای اهل‌سنت شهرستان‌های هرمزگان با برنامه‌ریزی دقیق، ساماندهی فعالیت‌های دینی و فرهنگی، برنامه‌ریزی و همفکری پیرامون مسائل مرتبط با جهان اسلام، هماهنگی برای انتصاب ائمه جمعه و جماعات اهل سنت، توجه به مسائل فرهنگی نسل جوان و تعامل سازنده با نهادهای حاکمیتی، نقشی مؤثر در تحقق این هدف ایفا کند.

وی بر ضرورت توجه ویژه به تبیین مشترکات دینی، مقابله با شبهات و جلوگیری از فعالیت‌های تفرقه‌افکنانه نیز تأکید کرد و گفت: هوشمندی علما و نخبگان مذهبی در این عرصه تضمین‌کننده استمرار آرامش و انسجام اجتماعی در استان خواهد بود.