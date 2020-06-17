به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی در جلسه کمیته قضائی مبارزه با مواد مخدر استان بر ضرورت گسترش راه‌های مقابله با سودآوری و درآمدی قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد و گفت: قاچاق، توزیع و فروش مواد مخدر علل عینی و ذهنی دارد. یکی از علل عینی آن سودآوری بیشتر از قاچاق مواد مخدر است که راه مبارزه با قاچاق و جلوگیری از ورود آن به کشور، مقابله و مسدود کردن راه‌های درآمدی قاچاقچیان آن است.

وی مستندسازی قانونی در زمینه اموال غیر مشروع قاچاقچیان مواد مخدر را یکی از راه‌های دیگر مبارزه با قاچاق، توزیع و فروش آن در کشور دانست و افزود: قاچاقچیان مواد مخدر سعی می‌کنند تا ردپای مالی از خودشان بر جای نگذارند و در این راستا باید برای شناسایی اموال و دارایی غیر مشروع آنان تمهیدات و برنامه‌ریزی لازم انجام گیرد.

مرادی با بیان اینکه مواد مخدر علاوه بر اعتیادآور بودن سرچشمه بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است، تصریح کرد: متأسفانه جوانان و دانشجویان جز قربانیان این سوداگری مرگبار هستند و باید با هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی مبارزه با مواد مخدر، راهکارهای مناسبی برای کاهش آسیب‌های این مواد خانمان‌سوز اتخاذ شود.

وی عنوان کرد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و استفاده از ظرفیت مردم از جمله اقدامات لازم برای پیشگیری از قاچاق، توزیع و فروش مواد مخدر است و با حضور با حساسیت و جدیت مردم با نگاه به مقوله فرهنگ‌سازی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای کمک در راستای مبارزه با مواد مخدر در جامعه یکی از اقدامات لازم برای پیشگیری از قاچاق، توزیع و فروش مواد مخدر است که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

مرادی به سوءاستفاده دشمن از مسائل و مشکلات جامعه برای آسیب زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: در مسئله آب شرب بخش غیزانیه اهواز که یکی از حقوق اولیه مردم عزیز این بخش است، دشمن با سوءاستفاده از این معضل به دنبال ناتوان جلوه نمودن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر حل مشکلات هستند که باید این خلأها، آسیب‌ها و مشکلات مردم در اسرع وقت با برنامه‌ریزی صحیح و به موقع مرتفع شوند و اجازه ندهیم که دشمن از مشکلات مردم سوءاستفاده کند.