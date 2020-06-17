مسئولیت فرصت است نه غنیمت/ نسبت بین صلاحیت و مسئولیت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی سعیدی شاهرودی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین معنوی یادواره ۵۵ شهید روحانی و طلبه شاهرود به میزبانی مصلای پیامبر اعظم (ص) با اشاره به نقش امامت و بعثت در سیستم مدیریت جامعه، بیان کرد: یکی از مشکلاتی که امروز با آن روبرو هستیم دوری از همان نحوه مدیریت بر جامعه‌ای است که توسط خدای متعال ترسیم‌شده است.

وی با طرح این پرسش که علل و عوامل دین‌گریزی و اخلاق گریزی توسط سیاستمداران، قدرتمندان و مسئولان چیست؟ افزود: چرا برخی وقتی به قدرت و مسئولیتی می‌رسند و اختیاراتی در دست می‌گیرند منحرف می‌شوند؟ در جوامع غیردینی پاسخ روشن است زیرا در این جوامع اساس سود و لذت بیشتر انسان است، درنتیجه بوش، اوباما و ترامپ دست به خیانت و جنایت می‌زنند و معتقد هم نیستند که مجازات قطعی برایشان وجود دارد.

مسئولیت تکلیف است نه حق

مسئول عقیدتی سیاسی دفتر فرمانده کل قوا ادامه داد: در جوامع اسلامی چرا کسانی هستند که به قیامت و معاد هم اعتقاددارند و در نظام اسلامی هم مسئولیت می‌پذیرند اما بازهم دچار لغزش می‌شوند و به‌پای میز محاکمه می‌آیند مانند آنچه امروز در تلویزیون مردم بارها آن را مشاهده می‌کنند لذا باید پرسید چرا انسان بعد از دست‌یابی به مسئولیت این‌چنین دچار انحراف می‌شود؟

سعیدی شاهرودی بابیان اینکه مسئولیت همراه با اختیارات زیاد است، افزود: مسئولیت دارای ویژگی‌هایی است که ازجمله آن‌ها می‌توان به اختیار فرمان، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، ابلاغ دستور، به‌کارگیری و تصرف اموال، حق تشویق و تنبیه و … اشاره کرد لذا انسان باید در برابر این مسائل خودش را بیازماید.

وی ادامه داد: مسئولیت تکلیف است نه حق، اگر مسئولی مسئولیتش را به‌درستی انجام دهد از عهده تکلیف خود برآمده است و از سوی دیگر مسئولیت فرصت است نه غنیمت و بنا است فردی که در مسئولیت قرار دارد از این فرصت برای خدمت‌رسانی استفاده کند، همچنین مسئولیت امانت است نه طُعمه؛ لذا این‌ها مسائلی هستند که در دین مبین اسلام و روایات نیز به آن‌ها اشاره مستقیم شده است.

ساز و کار اصلاح جامعه

مسئول عقیدتی سیاسی دفتر فرمانده کل قوا با طرح این پرسش که برای اصلاح جامعه باید چه کرد، تأکید داشت: خداوند منان تدبیر این موضوع را برای دست‌یابی جامعه به دو هدف اصلی فرموده است یکی اصلاح مستقیم مدیریت که مهم‌ترین و اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین تدبیر ذات ربوبی الهی طراحی سیستم و نظامی برای مدیریت بر جامعه است که به آن می‌توان مدیریت سالم، صحیح، مطلوب و کامل گفت و دوم این است که خدا سامانه‌ای طراحی کرده که در آن از انحراف جلوگیری می‌شود.

سعیدی شاهرودی بابیان اینکه خداوند متعال سامانه‌ای را تعریف کرده که در آن بالاترین مقام‌های مسئولیتی و اجرایی حتی فکر تخلف را به ذهنشان راه ندهند چه برسد به عمل به آن‌ها، گفت: اولین تدبیر و سامانه‌ای که خداوند قرار داده، سازوکار بعثت و امامت است یعنی همان نظام شایسته‌سالاری برای اداره بشر؛ به‌عبارت‌دیگر نبوت و امامت بزرگ‌ترین سازوکار ذات ربوبی الهی برای اداره بشر و سالم‌ترین، مطلوب‌ترین و کامل‌ترین مدیریت بر جامعه محسوب می‌شود.

وی ملازمه و رابطه بین مسئولیت و صلاحیت را دیگر سازوکار خدا برای اداره درست بشر دانست و تصریح کرد: هر میزان که ساختمانی در دست‌ساخت بالاتر می‌رود نیاز به پی و فونداسیون محکم‌تری دارد درنتیجه هر چه مسئولیت افزون می‌گردد فرد مدیر هم باید لایق‌تر بوده و صلاحیت آن را در خود داشته باشد.

نسبت بین صلاحیت و مسئولیت

مسئول عقیدتی سیاسی دفتر فرمانده کل قوا بابیان اینکه می‌بایست بین مسئولیت و صلاحیت نسبتی برقرار باشد، گفت: خداوند منان در همین ساختار دو مسئله اساسی را لحاظ کرده است، نخست عصمت و دوم خودسازی و مراقبت؛ حاکم جامعه باید معصوم باشد یعنی علم و عمل بدون خطا داشته باشد، خداوند درباره پیامبر (ص) نیز این امر را لحاظ کرده است و لذا ایشان چشم، گوش و زبان دور از خطایی دارند بعد از پیامبر (ص) باید امامان هم معصوم باشند.

سعیدی شاهرودی در بیان بخش دیگری از ساختار نظام نبوت و امامت برای اداره بشر، توضیح داد: بخش دیگر ساختار این است که مسئولان پس از مسئولیت باید خود مراقبتی داشته باشند، خداوند به پیامبر (ص) نمی‌گوید که صبح‌ها همه را به دین خدا دعوت کن و شب‌ها بخواب و استراحت کن بلکه برعکس می‌گوید شب‌ها را به عبادت و خودسازی بگذران لذا نافله شب بر پیامبر واجب است.

وی بابیان اینکه هر چه مرتبه مسئولیت افزون شود مسئول باید بیشتر از خودش مراقبت کند و به خدا نزدیک‌تر شود، افزود: همان‌طور که یک‌خانه برای افزایش بار نیاز به تقویت دارد، مدیر هم با مسئولیتش نیازمند تقویت است، نمایندگی‌های عقیدتی و سیاسی و همچنین دفاتر ولی‌فقیه در سپاه و ارتش و … همین مسئولیت رادارند یعنی به دنبال تقویت مسئولیت پذیران ازلحاظ معنوی هستند.

مجازات به اندازه مسئولیت

مسئول عقیدتی سیاسی دفتر فرمانده کل قوا در بیان آخرین رکن از شرایط نبوت و امامت در اداره جامعه از دیدگاه خداوند، بیان داشت: عمل مثبت مسئولان دارای پاداش و عمل منفی آن‌ها دارای عقوبت و مجازات مضاعف است لذا در این زمینه نیز باید گفت هر چه مسئولیت بالاتر می‌رود مجازات بر خطا نیز افزایش خواهد یافت.

سعیدی شاهرودی بابیان اینکه در نظام دینی خداوند در قبال مسئولیت با هیچ‌کس حتی پیامبر (ص) نیز تعارف ندارد، تأکید کرد: خداوند درباره پیامبر (ص) می‌فرمایند که او محبوب‌ترین ما روی زمین است اما اگر دروغ بگوید او را باقدرت می‌گیریم و رگ حیاتش را قطع می‌کنیم لذا باید مواظب بود چراکه با افزایش مسئولیت عقوبت نیز افزون می‌شود.

وی افزود: شرایطی که خداوند منان درباره اداره بشریت و جامعه بیان می‌فرمایند را باید با شرایط امروز جامعه مقایسه کرد تا به این سوال پاسخ داد که چه می‌شود فردی که در نظام اسلامی مسئولیت دارد دچار لغزش می‌شود امروز باید پرسید ۷۰ نماینده‌ای که رد صلاحیت شدند کجا هستند؟ نماینده‌هایی که بعضاً اقداماتی انجام دادند که انسان از شنیدن آن‌ها نیز تعجب می‌کند آن‌هم درست در وسط نظام اسلامی لذا این مشکلات امروز جامعه است.