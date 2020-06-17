به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، تازهترین قسمت از برنامه دانشجویی «رادیکال سه» با محوریت بررسی آثار مهدی اخوانثالث به بررسی اشعار او از منظر عدالتخواهی پرداخته است.
مصطفی محدثیخراسانی شاعر و پژوهشگر ادبی در این قسمت از «رادیکال سه» رو به روی سجاد بلوکات مجری جوان این برنامه خواهد نشست.
برنامه «رادیکال سه» در این سری خود سعی کرده تا با نگاهی دانشجویی و دقیق عملکرد و تاثیرگذاری شخصیتهای اجتماعی سیاسی و فرهنگی جامعه ایران را در آرمانهای استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت مورد بررسی قرار دهد.
این قسمت از «رادیکال سه» پنجشنبه ۲۹ خرداد ماه، ساعت ۱۱:۵۰ از شبکه سوم سیما به روی آنتن میرود. علی زندیه، کارگردانی و میکائیل دیانی تهیهکنندگی این سری از «رادیکال سه» را برعهده دارند.
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