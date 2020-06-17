۱۷ نیروی امنیتی افغانستان کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، «معروف آذر» سخنگوی والی جوزجان در افغانستان امروز چهارشنبه اعلام کرد: در پی حمله طالبان به پاسگاه نیروهای امنیتی در شهرستان «آقچه» این ولایت، ۱۲ تن از نظامیان کشته و ۵ فرد دیگر هم زخمی شدند.

سخنگوی والی جوزجان در این خصوص گفت گه این حمله حوالی ساعت ۳ بامداد امروز روی داد و طالبان ۴ نفر از نظامیان و برخی از مهمات جنگی را نیز با خود برده‌اند.

وی در ادامه اضافه کرد که این پاسگاه سقوط نکرده و در حمله مقابل، ۵ تن از اعضای طالبان کشته شده‌اند.

این در حالیست که طالبان با انتشار بیانیه ای مسؤلیت این حمله را برعهده گرفته و مدعی شد که نظامیان افغانستان قصد راه‌اندازی عملیات علیه آن‌ها را داشتند و لذا این گروه «عملیات پیشگیرانه»ای را انجام داده است!

گفتنی است، افغانستان در آستانه آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی قرار دارد.

شایان ذکر است، از سال ۲۰۰۱ میلادی که ناتو به سرکردگی تروریست‌های آمریکایی و به بهانه مبارزه با عوامل حادثه ۱۱ سپتامبر به افغانستان لشگر کشی کرد، آمار تلفات نظامیان و غیرنظامیان دائماً در این کشور افزایش یافته و مرتباً موضوع گزارش‌های نهادهای بین المللی شده است.