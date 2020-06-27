مسابقه «کتاب آفتاب» برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار فراخوان اینمسابقه بیش از ۳۷۰ کودکان و نوجوانان از سراسر کشور شرکت کردند که از این تعداد ۲۹ نفر به تمام پرسشها پاسخ صحیح دادند و بهعنوان برگزیده اعلام شدند.
عارفه هژبرنژاد، پردیس حسنزاده، یلدا دشتینژاد، شکیلا اقبالنژاد، ریحانه بحرانی، معصومه مظفری، امیرمحمد مظفری، فاطمه زندهبودی، متین وحیدیتعب و نرگس کشوریان از استان بوشهر در این مسابقه برگزیده شدند.
همچنین کوثر جانعلینژاد، مهناز علیزاده، ستایش خدایی، ابراهیم خدایی، صدف ایوبی، مژگان منصوری، یوسف ابهریان، فرزانه محمدی، صدف علیمددی و سما سارباننژاد از استان تهران و علیرضا اصغری و ریحانه کلاتی از استان گلستان توانستد با پاسخ به تمام پرسشهای مطرح شده برگزیده شوند.
بر همین اساس نگار سعیدی، محمدجواد نوبهار، آنیل گلستانی، زهرا حاجیلو، تارا صادقی، امیرحسین واحد دوست و هلیا قشلاقیان از استان اردبیل در میان برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «کتاب آفتاب» قرار گرفتند.
اداره کل کانون استان تهران بهعنوان برگزارکننده این ماسبق اعلام کرده است: نفرات برگزیده میتوانند از ۱۵ تیر ۱۳۹۹ با مراجعه به مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان محل سکونت خود از شیوهی دریافت جایزه خود باخبر شوند.
مسابقه کتابخوانی «کتاب آفتاب» با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با زندگی امام خمینی (ره) برگزار شده است.
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