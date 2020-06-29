محمدرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت در شهر مشهد و تایباد قرمز و مابقی شهرستانها در وضعیت زرد هستند، همچنین شهرستان بینالود در وضعیت سفید به سر میبرد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ نفر در سطح دانشگاه علومپزشکی مشهد مشکوک به کرونا بستری میشوند.
رحیمی با اشاره به صدور مجوز توسط رئیس جمهور برای تصمیمگیری در ستادهای استانی افزود: با توجه به وضعیت قرمز مشهد امکان بازگشت محدودیتها وجود دارد، از همینرو در ستاد دانشگاهی و ستاد استانی پیشنهادات را آماده خواهیم کرد و تصمیمات آماده شده در جلسهای با حضور استاندار ارائه خواهد شد و زمانی که به تصویب ستاد استانی برسد، محدودیت اعلام عمومی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تیم بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تمام تلاش خود را میکنند تا شرایط را به حالت عادی بازگردانند، گفت: تنها راه غلبه و پیروزی بر این ویروس و اینکه مشکلات مردم بیشتر نشود این است که چرخه انتقال شکسته شود و این شامل رعایت فاصلهگذاری اجتماعی، استفاده کردن از ماسک، شستشوی مداوم دستها با آب و صابون و مهمتر از همه رعایت دستورالعمل بهداشتی مرتبط با هرکدام از مشاغل و صنوف مختلف است، اگر مردم این اصول را رعایت کنند کمترین مشکلات را خواهیم داشت.
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