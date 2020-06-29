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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۲۹

در گفت و گو با رئیس فراکسیون کارگری شورای تبریز مطرح شد ؛

مردم باید از نتایج احقاق حقوق کارگران «بی آر تی» تبریز مطلع شوند

مردم باید از نتایج احقاق حقوق کارگران «بی آر تی» تبریز مطلع شوند

تبریز-رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی تبریز گفت: پیگیری حقوق کارگران «بی آر تی» در دستور کار شهردار قرار گرفته و ازطریق بازرسی شهرداری و حراست درحال پیگیری است و مردم باید از آن مطلع شوند.

رئیس فراکسیون کارگری شورای تبریز در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اینکه مدیر عامل اتوبوسرانی باید پاسخگو باشد گفت: مدیر عامل اتوبوسرانی تبریز، کارگران را مستحق اخذ کم‌ترین حقوق می‌داند در حالی که نباید حقوق کارگران نادیده گرفته شده و یا تضعیف شود اگر چنین دیدگاهی دارند که کارگران با ۷۰۰ هزار تومان کار می‌کنند و اعتراضی ندارند باید سریعاً عذر خواهی بکنند.

کریم صادق زاده افزود: تنها ۶۰ درصد نیروهای شهرداری با پیمانکاران قرار داد بسته‌اند که در این راستا باید تمامی آنها لغو شود.

وی با اشاره بر اینکه قانون کار باید در این رابطه ورود پیدا کند ادامه داد: درخواست بنده و سایر اعضای شورای اسلامی این است که پیمانکاران میزان حقوق دریافتی و ساعات کاری کارگران را به طور واضح اعلام کنند.

وی با اشاره بر اینکه شهردار با کارگران بی آر تی شرکت واحد اتوبوسرانی صحبت کرده و در جریان مشکلات آنان قرار گرفته گفت: بحثی که وجود دارد در دستور کار شهردار کلانشهر تبریز قرار گرفته و از طریق بازرسی شهرداری و حراست در حال بررسی و پیگیری است و باید مردم از نتایج آن مطلع شوند.

صادق زاده در پایان اضافه کرد: چنانچه مدیر عامل اتوبوسرانی تبریز به کار کردن با چنین مبلغ ناچیز راضی است و با حقوق ۷۰۰ هزار تومانی می‌تواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند باید اعلام کند.

کد مطلب 4960888

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