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۹ تیر ۱۳۹۹، ۶:۱۸

تحقیق جدید نشان می دهد؛

سکته مغزی و روان پریشی در کمین بیماران نوع شدید کووید ۱۹

سکته مغزی و روان پریشی در کمین بیماران نوع شدید کووید ۱۹

بیماران مبتلا به نوع شدید کووید ۱۹ در معرض ریسک بالای ابتلا به انواع مشکلات مغزی نظیر سکته و روان پریشی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، «بندیکت میشل»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه لیورپول انگلستان، در این باره می‌گوید: «گزارشات روزافزونی در مورد رابطه بین عفونت کووید ۱۹ و مشکلات نورولوژیکی احتمالی وجود دارد.»

در این مطالعه، ۱۲۵ بیمار کووید ۱۹ درمان شده در بیمارستان‌های بریتانیا در طول ماه آوریل بررسی شدند.

طبق گزارشات، شایع‌ترین مشکل مغزی در این بیماران سکته مغزی بود که در ۷۷ بیمار اتفاق افتاد که از بین این تعداد، ۵۷ مورد ناشی از لختگی خون در مغز، ۹ مورد ناشی از خونریزی در مغز و یک مورد ناشی از التهاب عروق خونی مغز بود. اکثر بیماران دچار سکته مغزی مسن‌تر از ۶۰ سال بودند.

محققان دریافتند تغییرات رفتاری یا حالت گیجی در ۳۹ بیمار بیانگر این موضوع است که آنها دچار تغییر در حالت روانی شدند.

از بین این تعداد، ۹ نفر دچار اختلال نامشخص در عملکرد مغز، ۷ مورد دچار التهاب مغز و ۲۳ نفر دچار مشکلات روانی شدند.

به گفته محققان، این یافته‌ها می‌تواند تحقیقات بعدی مربوط به مشکلات نورولوژیکی کووید ۱۹ را هدایت کند و منجر به ایجاد درمان‌هایی در این زمینه شود.

کد مطلب 4960896

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