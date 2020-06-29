آتش سوزی سیاه کوه منطقه «ششدار» ایلام مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی صبح امروز دوشنبه در گفتگو با رسانه‌های استان اظهار کرد: اگر چه صعب العبور بودن منطقه کار اطفای حریق را با مشکل مواجه کرد اما حضور به موقع نیروها در محل حادثه مانع شعله ور شدن آتش شد.

وی بیان کرد: هم اکنون نیز نیروهای سپاه و منابع طبیعی به منظور پوشش و جلوگیری از وقوع احتمالی آتش سوزی در این منطقه مستقر هستند.

گفتنی است، به دنبال آتش سوزی گسترده در مناطق جنگلی بولی، انارک و سیاه کوه استان ایلام تعداد هشت نفر از شکارچیان غیر مجاز استان‌های همجوار که در پی شکار حیوانات وحشی بودند توسط سپاه و ناجا دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

در همین راستا تعداد پنج قبضه اسلحه نیز از این افراد کشف و ضبط شد.