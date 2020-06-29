روشنایی پارکهای سطح شهر اصلاح و بهسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه برسی وضعیت پارک‌ها، مراکز تفریحی و عمومی شهرهای بخش محمدیه یکشنبه شب با حضور فرماندار و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان البرز، معاون امنیتی و سیاسی فرمانداری البرز، بخشدار محمدیه، شهرداران شهرهای شریفیه، محمدیه و بیدستان و دیگر مسئولان شهرستانی و محلی در سالن اجتماعات بخشداری برگزار شد.

محمد نصیری فرماندار شهرستان البرز در این جلسه با بیان اینکه ایجاد امنیت آرامش در فضاهای تفریحی و پارک‌ها و مراکز عمومی باید در اولویت قرار گیرد، تاکید کرد: امروز وظیفه همه دستگاه‌های ذیربط از جمله شهرداری هاست که نسبت به ایمنی و آسایش شهروندان در پارک‌ها گام بردارند تا مردم بدون دغدغه و نگرانی و با خیال آسوده از پارک‌ها و مراکز تفریحی استفاده کنند.

فرماندار البرز در ادامه به ایمن سازی، تقویت روشنایی و حصار کشی و استقرار نیروهای انتظامی، جلوگیری از ورود موتور سیکلت ها، استعمال دخانیات بخصوص قلیان در پارک‌های شهرهای بخش شریفیه، محمدیه، بیدستان و مهرگان تاکید کرد و افزود: باید به نشاط اجتماعی و شادابی جامعه توجه ویژه کرد و مهمترین فضاهای که مردم برای استراحت و آرامش و تفریح انتخاب می‌کنند پارک‌ها و بازیگاه هاست که از لحاظ ایمنی و امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد.

محمد نصیری فرماندار البرز؛ با اشاره به هدفمند سازی پارک‌ها گفت: حضور فعال مسئولین در ایامی که مردم از پارک‌ها در فصل گرما استفاده می‌کنند الزامی است.

فرماندار البرز خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها با تشکیل کمیته‌ها به فکر در آمدزایی باشند و شهرداری را با ایجاد درآمدهای پایدار خودکفا کنند.

وی در ادامه ضمن بازدید از پارک‌های شهر محمدیه و مهرگان خاطر نشان کرد: خوشبختانه در محمدیه و مهرگان طبق بازدیدی که از نزدیک داشتیم مشکل خاصی نداشت جز موارد جزئی که آنها هم به مسئولین مربوطه یاد آوری شد تا نسبت به رفع آنها در اسرع وقت اقدام کنند.