حجتالاسلام سعید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن دهه کرامت با تاکید بر اینکه در دهه کرامت باید به برکات حضور حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) بیشتر توجه داشته باشیم، گفت: مامون به خاطر کینه و دشمنی برای محدود کردن امام رضا (ع) و برای اینکه امام را تحت کنترل بگیرد و از یک طرف امام را به عنوان چهرهای دنیاگرا معرفی کند، تلاش کرد ولیعهدی را به امام رضا (ع) تحمیل کند و علی بن موسی الرضا (ع) نیز در شرایط اجبار با شروطی این ولیعهدی را قبول کردند و به مرو آمدند.
وی با بیان اینکه فاصله زندگی امام رضا (ع) از مدینه تا مرو فاصله زیادی بود، افزود: مامون قصد داشت امام رضا (ع) را تحت کنترل بگیرد، قطعاً این فاصله دور برای حکومت مامون خطرساز بود و از این جهت امام رضا (ع) را به اجبار به مرو خواند اما حضور امام رضا (ع) و به تبع آن خواهر گرامیشان و سایر برادرانشان در ایران مایه خیر و برکت شد که امروز نیز ما این خیر و برکت را احساس میکنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با یادآوری اینکه حول مضجع شریف این دو بزرگوار، علما و بزرگانی رشد کردهاند و امروز اگر ما اسمی از معارف اهلبیت داریم به برکت حضور این عزیزان در ایران است، تصریح کرد: از آثار حضور امام رضا (ع)، گسترش منطقه زندگی جغرافیایی شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام بود. اگر در آن زمان شیعیانی را در مدینه و عراق داشتیم، به برکت حضور امام رضا (ع) در ایران، محل جغرافیایی محبین اهلبیت علیهم السلام گسترش پیدا کرد.
احمدی ادامه داد: دومین اثر وجودی حضرت امام رضا (ع)، ترویج معارف اهلبیت در گستره پهنای پهناور ایران آن زمان بود. ما آن زمان معمولاً در شهرهای جنوبی تا حدودی با معارف اهلبیت آشنا بودند اما با حضور امام رضا (ع) این معارف اهلبیت در اقصی نقاط ایران توسعه پیدا کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، با اشاره به اینکه از دیگر آثار حضور امام رضا (ع) در ایران این است که معارف ناب توحیدی و امامشناسی علاوه بر اینکه توسعه و گسترش پیدا کرد، عمیقاً مورد عنایت قرار گرفت، اظهار کرد: عمق معارف توحیدی و امامشناسی در زمان امام رضا (ع) یک عمق ویژهای دارد.
احمدی با بیان اینکه روایتهایی در باب امامشناسی از آن حضرت صادر شده است، بیان کرد: از جمله این روایات میتوان به حدیث سلسلهالذهب اشاره کرد. ایشان در نیشابور هنگام حرکت به مرو با درخواست علمای حدیث و مردمی که به زیارت ایشان آمده بودند و درخواست کردند که آن حضرت روایتی را از پیامبر نقل کند، حدیث سلسله الذهب را بیان کردند. همه کسانی که در سند این حدیث قرار گرفتهاند معصوم هستند.
وی یادآور شد: در این حدیث امام رضا (ع) میفرمایند کلمه لااله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» کلمه توحید قلعه مستحکم من است و هر کس که وارد این قلعه مستحکم که توحید است، شود از عذاب الهی در امان خواهد بود. امام رضا (ع) توحید را به عنوان قلعه مستحکم الهی در این حدیث مطرح کردند اما نکته بارز این حدیث این است که امام رضا (ع) شرط ورود به این قلعه را ولایت عنوان کردند. با ولایتمداری است که انسان وارد قلعه توحید میشود و فهم درستی از توحید و معارف توحیدی پیدا میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: نکتهای که امام رضا (ع) بیان داشتند، اوج معارف امام شناسی را ذیل توحید در این حدیث سلسله الذهب گوشزد میکنند، لذا اگر ما میخواهیم خداوند متعال را بشناسیم باید از امامت، امام را بشناسیم و شناخت امام زمینه شناخت خداوند متعال را فراهم میکند. با این حدیث و سایر حدیثهایی که امام رضا (ع) بیان فرمودند، مشخص میشود که امام رضا (ع) عمق معارف امامشناسی را بیان کردند و این معارف امامشناسی به گوش ایرانیان نیز رسید.
احمدی با تاکید بر اینکه اگر ایرانیها بعدها شیعه شده و مروج فرهنگ ناب اهلبیت و احکام اهلبیت میشوند، همه اینها به این خاطر است که حضور امام رضا (ع) این مهم را فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: لذا از برکات حضور امام رضا (ع) عمق پیدا کردن معارف قرآن و اهلبیت مخصوصاً امام شناسی در این است. آثار و برکات دیگری نیز از امام رضا (ع) مطرح است، از جمله تربیت شاگردانی که باعث ترویج فرهنگ اهلبیت شدند، لذا برکات وجودی ایشان بر کسی پوشیده نیست.
نظر شما