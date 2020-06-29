کشف پنج هزارلیتر روغن موتور احتکار شده در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی زنجان، سردار رحیم جهانبخش، گفت: ماموران انتظامی استان زنجان پنج هزار لیتر روغن موتور و ضد یخ احتکار شده در زنجان را کشف کردند.

وی اظهار کرد: این روغن موتورها از یک باب انبار در شهر زنجان شناسایی شد و پس از هماهنگی‌های قضایی ماموران پلیس آگاهی استان زنجان به همراه بازرسان اداره صمت در بازرسی از این انبار اقلام احتکار شده جمع آوری و محل احتکار نیز پلمب شد.

فرماندهی انتظامی استان زنجان، گفت: یک نفر درهم در این رابطه به مراجع قضائی معرفی شد و مبارزه با احتکار وگران فروشی همچنان ادامه دارد و شهروندان هم می‌توانند گزارش‌های خود در این خصوص را به ۱۱۰ اطلاع دهند.