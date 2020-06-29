به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تهران بعد از ۴ ماه تعطیلی ناخواسته که به دلیل شرایط کرونا در فوتبال ایران حادث شده بود، شب گذشته در شهر قدس به مصاف پیکان رفت و توانست میزبانش را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد.

در این دیدار که دقایقی از آن پر برخورد بود، شجاع خلیل زاده از داور کارت زرد گرفت که این هفتمین کارت زرد این بازیکن در این فصل است. خلیل زاده که معمولا در اغلب صحنه‌های پر برخورد دیدارهای تیمش حضور دارد، با این تعداد اخطار پر کارت ترین بازیکن تیمش است.

خلیل زاده در ۱۵ بازی از ۲۲ بازی تیمش در میدان حضور داشته که ۱۴ بار در ترکیب ثابت و یکبار هم مقابل شاهین به عنوان بازیکن جانشین در دقایق پایانی به میدان رفته است.

بعد از این مدافع، سیامک نعمتی هافبک سرخ پوشان که در ۱۳ بازی این تیم به میدان رفته و مجموع دقایق حضورش در میدان ۵۷۹ دقیقه است، با ۵ اخطار دومین بازیکن پر کارت تیمش به حساب می‌آید و فرشاد احمد زاده که تنها در نیم فصل اول در این تیم حضور داشت با ۳ اخطار و یک اخراج، سومین بازیکن خشن سرخ پوشان در این فصل است.

خلیل زاده که هفتمین اخطار خود را مقابل پیکان گرفت، تنها بازیکن ۷ اخطاره لیگ نیست و او در کنار دو بازیکن دیگر با ۷ کارت زرد، رکورددار دریافت کاد زرد از داوران در این فصل هستند.

مسلم مجدمی هافبک ۲۳ ساله تیم صنعت نفت که با پیراهن شماره ۲۳ هم برای این تیم به میدان می رود به همراه عزیز معبودی مدافع ۳۳ ساله تیم ماشین سازی دیگر بازیکنانی هستند که هر کدام ۷ کارت زرد گرفته اند و از این نظر پیشاپیش همه بازیکنان قرار دارند.

محمد آبشک از فولاد، مهدی کیانی از سپاهان، شاهین ثاقبی از ماشین سازی، محمد میری از نساجی و محمد حیدریه از فولاد نیز هر کدام با ۶ کارت زرد دیگر بازیکنان پر کارت تا این مقطع از فصل هستند.