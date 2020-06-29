۷۰ قطعه انواع پرنده تاکسیدرمی شده در آمل کشف شد

وحید رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت اداره محیط زیست آمل پس از شناسایی اعضای این باند که پرندگان تاکسیدرمی شده را از شهرستان‌های همجوار تهیه و در یک انبار مخفی با تبدیل فرایند تاکسیدرمی برای فروش در بازار آمل انتقال می‌دادند، با حکم دادگستری آنان را دستگیر کردند.

وی افزود: پرنده‌های کشف شده شامل انواع کاکایی، قرقاول، مرغابی، کبک، مرغ شاخدار آفریقایی و حواصیل خاکستری بوده که توسط مأموران اداره حفاظت محیط زیست و پلیس اطلاعات نیروی انتظامی آمل شناسایی ودستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل ارزش پرندگان و حیوانات تاکسیدرمی کشف شده را حدود ۳ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: پرونده تخلف برای سه نفر متهمان این موضوع تشکیل شده و آنان اکنون تحویل مقام‌های قضائی شهرستان شدند.

وی یادآور شد: حفظ وحراست از گونه‌های کمیاب جانوری از سوی همه افراد یک وظیفه عمومی است و ضرورت دارد که هر فردی نسبت به حراست از آنها تلاش کند.