به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بالیده پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کدستان اعلام کرد: طی هماهنگی با نیروهای گمرک مرز باشماق، تعداد هفت مورد تاکسیدرمی شامل دو رأس خرگوش، یک قطعه پرنده زینتی و چهار جلد پوست بز توسط مأموران کشف و ضبط شد.

وی افزود: این اقلام در بازرسی از بخش مسافری گمرک و در هنگام خروج از کشور توسط چند تبعه عراقی شناسایی شدند که بلافاصله محیط‌بانان به محل اعزام شده و اقدامات قانونی آغاز شد.

بالیده با اشاره به ممنوعیت حمل، خرید و فروش و نگهداری گونه‌های جانوری زنده و تاکسیدرمی‌شده بدون مجوز قانونی، تصریح کرد: پس از انجام صورتجلسه مشترک با همکاری مأموران گمرک، افراد متخلف به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان در پایان خاطرنشان کرد: اداره حفاظت محیط زیست در راستای صیانت از تنوع زیستی و مقابله با قاچاق گونه‌های حیات‌وحش، به‌صورت مستمر با دستگاه‌های ذی‌ربط در مبادی مرزی همکاری دارد.