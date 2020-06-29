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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۹

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سنندج:

عملیات زیرسازی جهت اجرای سنگ فرش پیاده راه فردوسی سنندج آغاز شد

عملیات زیرسازی جهت اجرای سنگ فرش پیاده راه فردوسی سنندج آغاز شد

سنندج - معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سنندج گفت: عملیات زیرسازی جهت اجرای سنگ فرش پیاده راه خیابان فردوسی این شهر با هدف تسریع در انجام این پروژه، با دو پیمانکار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، بهزاد ریحانی فرد در جریان بازدید از روند اجرای پیاده راه فردوسی سنندج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خیابان فردوسی در بافت مرکزی و تاریخی فرهنگی شهر سنندج واقع شده که عملکرد تجاری بدنه‌های مجاور آن موجب شکل گیری فضایی پرتردد و پرازدحام شده است.

وی افزود: اجرای طرح پیاده راه خیابان فردوسی یکی از مطالبات شهروندان بوده که مطالعات آن توسط اداره راه و شهرسازی انجام شد.

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سنندج ادامه داد: احداث پیاده راه خیابان فردوسی باعث ایجاد فضای شهری سرزنده پویا و مطلوب با حذف مسیر سواره و پیاده مدار کردن آن محور و تبدیل آن به فضای شهری مطلوبی برای تعاملات اجتماعی و فرهنگی شهروندان و عاملی برای جذب گردشگران می‌شود.

ریحانی فرد یادآور شد: همچنین پیاده محور کردن این خیابان امکان مشاهده مکان‌ها، فعالیت‌ها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزش‌ها و جاذبه‌های نهفته در محیط تأثیرگذار بوده و این ارزش دارای اهمیت اساسی در ادراک هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیت‌های محیطی تأثیر گذار است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه تأسیسات زیرزمینی خیابان فردوسی سال‌ها مورد بازسازی قرار نگرفته بود و بخشی از این تأسیسات فرسوده بود، در گام اول اجرای این طرح، انجام عملیات ساماندهی و توسعه تأسیسات زیربنایی این خیابان از ۱۵ اردیبهشت ماه امسال توسط دستگاه‌های خدمات رسان (آب، برق، گاز، مخابرات) و سازمان عمران این شهرداری آغاز شد.

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سنندج گفت: قریب به دو ماه دستگاه‌های خدمات رسان اقدامات لازم را در جهت اجرای عملیات زیربنایی این خیابان انجام و پروژه جهت آغاز عملیات زیر سازی از ۷ تیرماه سالجاری تحویل این شهرداری شد.

ریحانی فرد از آغاز عملیات زیر سازی جهت اجرای کف فرش پیاده راه خیابان فردوسی خبر داد و اظهار داشت: در راستای تسریع در انجام این طرح با توجه به اینکه خیابان فردوسی یکی از خیابان‌های اصلی و پرتردد است با عقد قرارداد با دو پیمانکار اجرای عملیات زیر سازی و سنگ فرش از دو سمت میدان آزادی و انقلاب وارد فاز اجرایی شد.

وی با بیان اینکه طول اجرای عملیات کف سازی پیاده راه خیابان فردوسی ۵۸۰ مترمربع و عرض آن ۲۴ متر است، افزود: علاوه بر کف سازی عملیات احداث آبنما، نصب روشنایی، نصب مبلمان، انجام فضای سبز با تأسیسات مکانیزه نیز اجرا خواهد شد.

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سنندج ادامه داد: پس از اتمام عملیات سنگ فرش خیابان فردوسی، تردد شهروندان به معبر اصلی منتقل و مجدداً دستگاه‌های خدمات رسان عملیات بازسازی تأسیسات زیرزمینی در دو طرف پیاده رو را آغاز می‌کنند.

ریحانی فرد یادآور شد: پس از اتمام عملیات بازسازی تأسیسات زیرزمینی در دو طرف پیاده رو توسط دستگاه‌های خدمات رسان، مجدداً شهرداری نسبت به اجرای عملیات کف سازی و اتمام پروژه اقدام خواهد کرد.

وی بیان کرد: اجرای طرح پیاده راه فردوسی یکی از ماندگارترین و تاثیرگذارترین طرح‌های عمرانی شهری در راستای ارتقا سطح سیما و منظر هسته مرکزی سطح شهر است.

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سنندج از صبر و شکیبایی شهروندان که با تعامل خود مجموعه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری را در اجرای این طرح تاکنون همراهی کردند تقدیر و تشکر کرد و گفت: امیدواریم تا پایان فصل عمرانی سال جاری بتوانیم نسبت به اتمام طرح پیاده راه فردوسی اقدام کنیم.

کد مطلب 4961071

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