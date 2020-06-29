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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۳۰

از سوی رگولاتوری؛

آخرین مهلت تجدید پروانه دفاتر پیشخوان دولت اعلام شد

آخرین مهلت تجدید پروانه دفاتر پیشخوان دولت اعلام شد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آخرین مهلت تجدید پروانه دفاتر پیشخوان دولت را پایان شهریورماه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهرداد ویسی مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی که تاکنون نتوانسته‌اند پروانه خود را تجدید کنند، تا پایان شهریور سال جاری مهلت دارند درخواست تجدید پروانه خود را به رگولاتوری ارائه کنند.

وی افزود: تمدید این مهلت زمانی به منظور کمک به حفظ اشتغال دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، در جلسه ۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است.

کد مطلب 4961121

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