 پانسمان نانویی با قابلیت قطع خونریزی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، محصولات بند آورنده خونریزی به عنوان یکی از ملزومات پزشکی پر مصرف، بازار منحصر به فردی را در ایران به خود اختصاص داده‌اند و بسیاری از شرکت تجاری خارجی این بازار را هدف قرار دادند. این در حالی است که تنها تعداد محدودی از تولید کنندگان داخلی در این حوزه فعالیت دارند. به تازگی یک تیم نوپا موفق به تولید پانسمان‌های نوین (پانسمان نانوهم) در حوزه تجهیزات پزشکی شده است.

طیبه ظهرابی مدیر این تیم نوپا گفت: پانسمان نانو محصولی با قابلیت قطع خونریزی است. در این پانسمان برای نخستین بار از نانوفایبرهای پپتیدی با قابلیت قطع موثر خونریزی، استفاده شده است. این موضوع باعث شد تا محصولی باقابلیت هموستازی (قطع خونریزی) و زیست سازگاری بسیار مناسبی را تولید شود.

ظهرابی به فناوری‌های استفاده شده در این طرح اشاره کرد و افزود: در ساخت این محصول از زیست فناوری و فناوری نانو استفاده شده است. در حقیقت طراحی ماده اصلی پانسمان که یک قطعه پپتیدی است، با استفاده دانش زیست فناوری انجام شده است و از فناوری نانو نیز برای ساخت نانوفایبرهایی از پپتید طراحی شده، استفاده شد.

وی ادامه داد: این محصول به عنوان هموستاز (قطع خونریزی) توسط جراحان و متخصصان ارتوپدی کاربرد دارد. همچنین می‌تواند توسط پزشکان و پرسنل مستقر در مراکز فوریت‌های پزشکی، اورژانس بیمارستان‌ها و مراکز دولتی مانند هلال احمر، نیروهای مسلح و عموم مردم (در قالب یک جز مهم جعبه کمک‌های اولیه) مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته وی، با توجه به قیمت بسیار بالای محصولات هموستاز با کیفیت، با وجود نیاز شدیدی که در مراکز فوریت پزشکی وجود دارد اما در عمل این محصولات در دسترس این دسته از مشتریان قرار نمی‌گیرند به طوری که در مراکز فوریت پزشکی اغلب از محصولاتی مانند گاز، باند و ایجاد فشار در محل زخم برای قطع خونریزی استفاده می‌شود که این روش‌ها به خوبی محصولات هموستاز در کنترل خونریزی‌های شدید مانند قطع عضو در تصادفات جاده‌ای کارآمد نیستند.

ظهرابی بیان کرد: با توجه به نیاز این دسته از مشتریان «بانداژ نانوهم» با قابلیت قطع خونریزی موثر برای نخستین بار در کشور و در دنیا طراحی و ساخته شد. به طوری که محصول ما به صورت یک بانداژ با ضخامت ماکرومتری (با حداقل فشار وارده به محل زخم)، می‌تواند در کنترل خونریزی‌های شدید کمک موثری به تکنسین‌های فوریت پزشکی داشته باشد. این در حالی است که با توجه به تولید محصول در داخل کشور، این محصول با قیمت بسیار مناسبی در دسترس مراکز اورژانس کشور و سایر مراکز فوریت پزشکی، می‌تواند قرار گیرد.

استفاده توسط بیماران هموفیلی

وی به کاربرد این محصول در بیماران هموفیلی اشاره کرد و افزود: بیماران هموفیلی بیمارانی هستند که در آن‌ها توانایی بدن برای ایجاد لخته و انعقاد خون برای جلوگیری از خونریزی مختل شده‌است. درایران حدود ۱۲ هزار بیمار هموفیلی وجود دارد. وجود انواعی از محصولات بندآورنده خونریزی مانند بانداژها، تامبون بینی و تامبون دندان در قالب یک جعبه کمک‌های اولیه (در منزل، مدرسه و محل کاران بیماران هموفیلی) می‌تواند کمک موثری در کنترل شرایط این بیماران داشته باشد. با وجود اهمیت محصولات بندآورنده خونریزی برای بیماران هموفیلی اما قیمت بالای این محصولات همچنان مشکل ساز است. برای این دسته از بیماران نیز ما در حال طراحی و ساخت تولید انواع مختلفی از محصولات بندآورنده خونریزی در قالب یک جعبه کمک اولیه با قیمت مناسب هستیم.

ظهرابی گفت: با توجه به قیمت‌های بسیار بالای محصولات هموستاز در بازارهای بین المللی، محصول ارائه شده با کیفیت برابر با نمونه خارجی و با هزینه تولید بسیار مناسب، قابلیت صادراتی بالایی دارد. همچنین به عنوان یک کسب و کار موفق و فعال در حوزه پانسمان‌های نوین به صورت اختصاصی محصولات بندآورنده خونریزی، بسیاری از نیازهای کشور را بر طرف کرده است و از سویی با صادرات محصولات ارز آوری قابل توجهی را برای کشور در آینده خواهیم داشت.

این تیم نوپا نیز یکی از شرکت کنندگان در دوره‌های پیش شتابدهی مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی است. این مرکز با برگزاری این دوره‌ها به کسب و کارها برای ورود به بازار کمک می‌کند.