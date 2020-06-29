اسد عبدالهی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دو مشکل اصلی برای واحدهای اقتصادی و تولیدی لرستان ایجاد شده است، اظهار داشت: یکی بحث تحریمها بوده که قطعاً تأثیر گذار است و دیگری شیوع بیماری کرونا است.
۵۰ درصد خسارتهای کرونا به واحدها جبران میشود
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین بررسیهای صورت گرفته حدود ۶۰ هزار واحد اقتصادی خرد و کلان لرستان با شیوع این بیماری آسیب دیدهاند، عنوان کرد: حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این تعداد واحد خسارت وارد شده است.
معاون اقتصادی استانداری لرستان، گفت: با اعتباری که در این رابطه پیش بینی شده، حدود ۵۰ درصد میزان خسارتها جبران میشود.
فاز اول پالایشگاه پلدختر آماده افتتاح است
عبدالهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامهها در حوزه جهش تولید در لرستان، بیان داشت: پروژههایی در این رابطه در دستور کار قرار گرفته بخشی از آنها به مرحله افتتاح رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه پروژههای بزرگی در این رابطه در دستور کار است، تصریح کرد: اعتقاد ما این است که بخش خصوصی باید حمایت شود، متأسفانه قیمت تجهیزات خیلی افزایش پیدا کرده و ممکن است برخی از پروژهها به سرانجام نرسند.
معاون اقتصادی استاندار لرستان، ادامه داد: فاز اول پالایشگاه پلدختر آماده افتتاح است و هیچ مشکلی ندارد.
فولاد ازنا به سرمایه گذار جدید واگذار میشود
عبدالهی با اشاره به پیگیری برای رفع مشکلات حقوقی واحدهای اقتصادی، عنوان کرد: تا کنون نزدیک به سه هزار میلیارد تومان در فولاد ازنا سرمایه گذاری شده اما مشکل حقوقی برای آن پیش آمده که سرمایه گذاری برای آن پیدا شده و ممکن است به سرمایه گذار دوم واگذار شود.
وی با بیان اینکه پتروشیمی خرم آباد نیز یکی از پروژههای بزرگ استان است و فاز اول آن افتتاح شده است، افزود: فاز دوم این پتروشیمی آماده افتتاح است.
عملیات فاز دوم نیروگاه خرمآباد آغاز میشود
معاون اقتصادی استانداری لرستان همچنین با اشاره به نیروگاه خرم آباد، تصریح کرد: قبلاً ما در استان تولید برق نداشتیم که فاز اول این نیروگاه توسط بنیاد مستضعفان افتتاح شد و در آن حدود ۴۰۰ مگاوات برق تولید میشود.
عبدالهی، گفت: کل نیاز استان حدود ۶۰۰ مگاوات است و با توجه به پیگیریهای صورت گرفته فاز دوم این نیروگاه با سرمایه گذاری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی بنیاد مستضعفان در دستور کار قرار گرفته است.
وی، تاکید کرد: زیرساختهای اصلی فاز دوم این نیروگاه آماده است و طی روزهای آینده عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
معاون اقتصادی استانداری لرستان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه در حال حاضر حدود ۴۰۰ نفر در فاز نخست این نیروگاه مشغول به کار شدند، بیان داشت: با افتتاح این نیروگاه مشکل بیکاری تحصیل کردههای استان حل شده چرا که بیش از ۹۰ درصد نیروهایی که در این بخش فعالیت دارند نیروهای متخصص و بومی استان هستند.
ضرورت قرار گیری بخش گیاهان دارویی در برنامههای جهش تولید
عبدالهی، ادامه داد: همچنین این نیروگاه دو برابر نیاز استان به برق را تولید میکند و پیش بینی ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۰ فاز دوم این نیروگاه به بهره برداری برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه حوزه گیاهان دارویی از ظرفیتهای خوبی لرستان است، تصریح کرد: این حوزه در سند جهش تولید قرار نگرفته است.
معاون اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه حدود سه هزار هکتار گیاهان دارویی در استان کشت شده است، افزود: الان زعفران لرستان سر و سامانی گرفته و میتوانیم با خراسان نیز در این رابطه رقابت کنیم.
عبدالهی با تاکید بر اینکه زمینها در استان خرد است و شرایط آب و هوایی خوبی در لرستان داریم میتواند زمینه برای کشت گیاهان دارویی فراهم کند، گفت: نیاز بوده که حوزه گیاهان دارویی نیز در برنامههای جهش تولید لرستان مدنظر قرار گیرد.
نظر شما